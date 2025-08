Pixel Watch 4: So viel wird Googles neue Smartwatch kosten – Leak verrät die europäischen Verkaufspreise

Google wird in diesem Monat die Pixel Watch 4 vorstellen, die uns dank einer ganzen Reihe von Leaks schon recht gut bekannt ist. Neben den Äußerlichkeiten und den Spezifikationen spielt aber natürlich auch die Preisgestaltung eine wichtige Rolle, um alle Dinge in Relation zu setzen. Jetzt bestätigt sich, dass Google das Gesamtpaket verbessert.



Im August steht das große ‚Made by Google‘-Event an, das uns neben den Pixel 10-Smartphones sowie den heute geleakten Pixel Buds 2a natürlich auch die neue Pixel Watch 4 bringen wird. Wie schon beim Vorgänger wird es auch diesmal zwei Größen geben und diese in jeweils zwei Varianten verfügbar sein: Eine mit 45mm-Größe, eine mit 41mm-Größe und jeweils verfügbar als LTE oder Wifi.

Schon vor einigen Tagen sind die europäischen Verkaufspreise der Pixel Watch 4 durchgesickert, die wir euch natürlich hier im Blog zeitnah gezeigt hatten. Diese stammten aus einer französischen Quelle und zeigten, dass die Preisgestaltung stabil bleibt. Preise aus Deutschland gibt es bisher noch nicht, doch es ist zu erwarten, dass diese auch hierzulande dieselben Zahlen auf dem Preisschild haben und ebenfalls stabil bleiben. Bestätigt wird das jetzt durch einen US-Leak, bei dem die Preise ebenfalls stabil bleiben.

Pixel 4 41mm LTE: 499 Euro

Pixel 4 41mm Wifi: 399 Euro

Pixel 4 45mm LTE: 549 Euro

Pixel 4 45mm Wifi: 449 Euro

Google positioniert die Smartwatches auch weiterhin nicht im günstigen Bereich, was man aber vielleicht eines Tages mit einer Pixel Watch 4a nachholen könnte. Dennoch ist eine gesteigerte Leistung bei gleichbleibendem Preis eine Verbesserung des Gesamtpakets und daher positiv zu bewerten. Wir haben euch kürzlich alle Informationen zur Pixel Watch 4 zusammengestellt, die sich – wenn die Gerüchteküche recht hat – in diesem Jahr erstmals reparieren lassen soll. Auch Bilder und Infos zu den Bändern sind bereits vorhanden:

» Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatches zeigen sich – Leaks zeigen geplante Farben und Bänder (Video)

