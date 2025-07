Pixel Buds 2a: Google bringt neue smarte Kopfhörer – Leaks verraten erste Details zur günstigen Variante

Im nächsten Monat steht wieder eine Google-Präsentation an, die uns unter anderem die Pixel 10-Smartphones bringen wird – das ist seit langer Zeit bekannt. Doch sie haben noch ein weiteres Produkt im Zubehör, das bisher kaum jemand auf dem Schirm hatte, aber längst überfällig ist: Google soll laut aktuellen Leaks die Pixel Buds 2a auf den Markt bringen, von denen wir jetzt die Farbvarianten kennen.



Neue Budget-Kopfhörer kommen…

Google ist schon seit Jahren im Kopfhörer-Bereich tätig und dürfte mit den Pixel Buds für die eigenen Maßstäbe recht erfolgreich sein. Schon bald soll das Portfolio erweitert werden, denn laut aktuellen Leaks kommen die Pixel Buds 2a, die natürlich die Nachfolge der Pixel Buds A antreten werden, die bereits aus dem Jahr 2021 stammen. Interessante Randnotiz: Das a wird laut Produktlistings jetzt auch bei den Buds kleingeschrieben. Also nicht 2A, sondern 2a.

… in diesen Farben

Glaubt man den Leaks, dann werden die neuen Pixel Buds 2a in den Farben Hazel, Strawberry, Iris und Fog Light angeboten werden. Um die neuen günstigen Kopfhörer im Portfolio zu begrüßen, sollen auch die Pixel Buds Pro 2 noch einmal auf die große Bühne geholt werden und eine neue Farbe bekommen: Diese sollen zusätzlich in Sterling angeboten werden – passend zum Pixel 10 Pro (XL), das unter anderem in derselben Farbe starten soll.

Über technische Details ist bislang noch nichts bekannt und ich vermute, dass man im Bereich der Spezifikationen auch keine großen Schritte machen wird. Das Design dürfte grundsätzlich gesetzt sein, technisch lässt sich bei günstigen Kopfhörern nicht viel nachlegen. Daher bleibt die Software und natürlich die Gemini-KI, von denen wir größere Schritte für den Sommer und Herbst erwarten können – dann natürlich nicht nur auf den günstigen Buds.

Alles was bisher zu den kommenden Google-Smartphones bekannt ist, haben wir euch erst kürzlich in unserem ausführlichen Artikel zu den Pixel 10-Smartphones vorgestellt.

