Pixel-Smartphones: Google bringt gleich mehrere neue Ladegeräte – Leaks zum Pixel Charger und Pixelsnap

Es hat sich längst verfestigt, dass Smartphones ohne Ladegerät ausgeliefert werden. Das Pro und Contra dürfte bekannt sein, wobei sich für die Hersteller natürlich der schöne Nebeneffekt gibt, den Nutzern zusätzlich ein Ladegerät verkaufen zu können – und Google scheint da jetzt noch größer als bisher einsteigen zu wollen. Ein neuer Leak verrät uns jetzt, dass im August der Google Pixel Charger in der Farbe Rock Candy sowie der Google Pixel Wireless Charger in derselben Farbe starten wird.

Die Namen verraten schon, worum es sich bei diesen Geräten handelt und es sind keine größeren Überraschungen in diesem Bereich zu erwarten. Ob sich diese von den bisher verfügbaren Ladegeräten unterscheiden, wissen wir mangels technischer Spezifikationen noch nicht. Aber das ist noch nicht alles, denn es steht eine weitere Produktgruppe vor dem Start.

Pixelsnap kommt

Wir hatten schon vor einigen Tagen vom neuen Pixelsnap Charger berichtet, der ebenfalls in zwei Varianten starten soll und sich in Richtung Apple MagSafe orientiert. Dabei soll es sich um ein System zum kabellosen Aufladen handeln, das magnetisch an der Rückseite des Smartphones festgehalten wird. Auch dieses soll in einer Standardvariante sowie in einer Stand-Variante erscheinen.

Das Pixelsnap-System ist nicht Teil des aktuellen Leaks, sodass wir davon ausgehen müssen, dass dieses erst später starten wird. Ebenfalls Teil des Leaks sind neue Informationen zu günstigen Pixel Buds-Kopfhörern, die nach vier Jahren endlich einen Nachfolger erhalten sollen.

» Pixel Buds 2a: Google bringt neue smarte Kopfhörer – Leaks verraten erste Details zur günstigen Variante

[9to5Google]

