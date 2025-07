Android: Samsung bringt ein faltbares Smartphone mit Dreifach-Display – Videos zeigen das Galaxy G Fold

Fast alle größeren Smartphone-Hersteller haben heute Foldables im Portfolio, die sich zwar nach wie vor am Markt sehr schwer tun, aber als Produktkategorie bestehen bleiben dürften. Branchenprimus Samsung ist schon wieder einen Schritt weiter und dürfte mit dem Samsung Galaxy G Fold schon sehr bald ein Trifold vorstellen, das sich gleich zweifach einklappen lässt. Jetzt zeigt sich das Konzept in halboffiziellen Videos.



Rein technische sind faltbare Smartphones ausgereift und stellen die Hersteller nicht mehr vor ganz so große Probleme, wie das bei den ersten Generationen der Fall gewesen ist. Google soll es gar geschafft haben, dass das Pixel 10 Pro Fold wasser- und staubdicht ist. Mit den Foldables und Flippables sind zwei Formen etabliert, wobei ausgerechnet die Buch-artig faltbaren Smartphones gar nicht so populär sind, wie es die Hersteller prognostiziert hatten. Bei Samsung hatte man schon vor Jahren davon geträumt, bis 2026 mehr faltbare Smartphones als normale Geräte zu verkaufen. Davon dürfte man sich mittlerweile verabschiedet haben.

Ich hatte hier im Blog schon vor längerer Zeit über die Schwächen der faltbaren Smartphones philosophiert und prognistiziert, dass erst die Tri-Fold die Foldable-Probleme lösen und bei Samsung könnte man das ähnlich sehen. Denn das in Leaks immer wieder aufgetauchte Samsung Galaxy G Fold wurde jetzt erneut gesichtet – und zwar diesmal an offizieller Stelle. Die unten eingebundenen Videos finden sich in der aktuellen OneUI Beta und stammen somit direkt von Samsung.

Interessanterweise wird das Smartphone anders gefaltet, als wir es bisher erwartet haben. Denn es gibt keine Z-Faltung wie im obigen Mockup, sondern ein Aufklappen nach links und rechts. Das sorgt allerdings für das Problem, dass die Reihenfolge der Faltung eingehalten werden muss, was sich in letzter Animation zeigt und den Nutzern von Beginn an eingebläut werden muss. Denn eine falsche Faltung dürfte das teure Gerät beschädigen.









Gut möglich, dass Samsung das neue Konzept schon in wenigen Tagen auf dem nächsten Event zeigen wird. Mit einer konkreten Ankündigung oder gar einem baldigen Verkaufsstart würde ich zunächst aber nicht rechnen.

