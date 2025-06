Android: Faltbare Smartphones liegen weit hinter den Erwartungen – ist ein Foldable wirklich sinnvoll? (Kommentar)

Nach den damaligen Vorstellungen der großen Smartphone-Hersteller sollten die Foldables mittlerweile an der Spitze des Marktes stehen und für den größten Teil aller Verkäufe im Premium-Bereich verantwortlich sein. Doch daraus ist bisher nichts geworden, denn die Nutzer sehen das etwas anders und scheinen kaum an den Geräten interessiert zu sein. Gut möglich, dass eine ganz neue Generation der faltbaren Smartphones das ändern kann.



Viele Jahre waren faltbare Smartphones ein Stammgast auf Technikmessen und trotz vorzeigbarer Prototypen eher Zukunftsmusik, an der sehr viele Beobachter Interesse hatten. Der Interessen-Hype hätte kaum größer sein können, als die ersten Foldables auf den Markt kamen, doch über die Ladentheke sind sie dann doch in deutlich kleinerer Zahl gewandert. Samsung kommt mittlerweile bei der sechsten Generation an, Google steht vor dem Start der dritten Generation, aber der Apple-Turbo fehlt bis heute. Vielleicht aus gutem Grund.

Ausgerechnet Branchen-Primus Samsung hatte schon vor drei Jahren das Ziel vorgegeben, bis 2026 mehr Foldables als andere Premium-Smartphones zu verkaufen – aber das hat man sehr deutlich verfehlt. Aber selbst in puncto Umsatz ist das mit den gut doppelt so teuren Geräten noch nicht gelungen und würde es bei gleichbleibender Technologie wohl auch nicht anders. Denn die Nutzer sind nicht an Foldables interessiert – und das aus gutem Grund. Selbst ehemalige Besitzer eins faltbaren Smartphones sind nach ihrem ersten Gerät wieder zu klassischen Smartphone-Formaten zrückgekehrt.

Ich selbst habe bis heute kein Foldable besessen, habe dies in absehbarer Zeit auch nicht vor. Allerdings habe ich die Geräte bereits mehrfach in Augenschein genommen und war bereits nach wenigen Sekunden entgeistert. Daher schreibe ich hier aus der Perspektive eines skeptischen Beobachters, der noch auf DIE Killerfunktion wartet, die ein Foldable plötzlich unausweichlich macht. Bisher konnten weder Samsung mit der eigenen Premium-Marke noch Xiaomi als vermeintlich günstige Marke, Huawei / Oppo / OnePlus in der Rolle des Herausforderers noch Google als Android-Entwickler solch ein wirklich starkes Feature präsentieren.









Mein persönliches Problem mit Foldables ist es, dass sie in keinem Bereich wirklich perfekt sind. Als Smartphone haben sie wohl im geschlossenen als auch im geöffneten Zustand nicht die gewohnten Dimensionen. Als Tablet wiederum sind sie viel zu klein. Daher ist es sowohl preislich als auch in puncto eigener Nutzungsqualität gar günstiger, sich ein gutes Smartphone und ein Tablet zu kaufen, um beide Geräte in bester Qualität nutzen zu können. Denn: Wie oft benötigt man den Wechsel von klein auf groß wirklich? Wie oft benötigen Smartphone-Nutzer tatsächlich ein großes Display oder wie oft würden Tablet-Nutzer gerne das Gerät in die Hosentasche stecken?

In den ersten Tagen wird das Gerät sicherlich ständig vor Begeisterung auf- und zugeklappt. Einfach nur, weil man es kann. Weil es etwas Neues ist und weil man gefühlt die Zukunft (aus damaliger Sicht) in Händen hält. Vielleicht vergleichbar mit der Virtual Reality, die seit Jahrzehnten auf den großen Durchbruch wartet. Viele finden es interessant, aber nutzen will es kaum einer. Ähnlich könnte es bei den Herstellern aussehen, die nach langer Entwicklungszeit Erfolge sehen und die dringend benötigten Innovationen in den Smartphone-Markt bringen wollen.

Natürlich ist ein Foldable technisch sehr interessant und die Technologien werden sicherlich weitere Geräteklassen hervorbringen. Aber nur weil etwas technisch umsetzbar ist, muss es nicht sinnvoll sein. Hybrid-Geräte haben oft das Problem, nichts Halbes und nichts Ganzes zu sein. Und genauso wenig wie sich der Toaster in eine Mikrowelle oder das Auto in ein Flugzeug verwandeln muss – so praktisch das auch wäre – muss sich ein Smartphone nicht in ein Mini-Tablet verwandeln.

Ein Lichtblick könnte aber noch in diesem Jahr starten, wenn Samsung als erster großer Hersteller ein Trifold ins Portfolio aufnehmen wird.

» Android: Samsung bringt dreifach faltbares Smartphone – Galaxy G Fold kann wichtige Foldable-Probleme lösen

Letzte Aktualisierung am 2025-06-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.