Android Update: Helles Android Auto-Design, Smart Glasses, Live Updates-Rollout, Google-Strafe und Trifold

Bei Android gibt es keine Sommerpause, denn Googles Entwickler waren auch in dieser Woche wieder sehr fleißig: Es kommt eine neue Android Auto-Oberfläche, wir zeigen euch die ersten Android XR Smart Glasses von Google, berichten über den Rollout der Live Updates und vieles mehr. Es war wie üblich sehr viel los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Android XR Smart Glasses

Google wird schon bald die ersten eigenen Smart Glasses mit Android XR-Betriebssystem auf den Markt bringen. Zwar werden diese offiziell nie wirklich erwähnt, aber dennoch mehrfach wortlos auf der großen Bühne oder bei anderen Veranstaltungen gezeigt. Wir zeigen euch alle bisher bekannten Aufnahmen der smarten Brille.

» Das sind Googles neue Android XR Smart Glasses

Android Auto bringt helle Oberfläche in den Rollout

Die helle Android Auto-Oberfläche geistert schon seit Monaten durch die Leaker-Medien, doch bisher war sie nur bei einer sehr kleinen Nutzergruppe verfügbar. Jetzt wächst diese immer weiter und wir zeigen euch anlässlich des langsamen Rollouts noch einmal viele Screenshots von der hellen Oberfläche. Diese ist glücklicherweise optional.

Chrome-Adressleiste nach unten versetzen

Man mag es kaum glauben, aber nach ganzen sieben Jahre Entwicklungszeit haben es Googles Entwickler endlich geschafft, dass die Nutzer die Adressleiste des Chrome-Browsers endlich nach unten versetzen können. Wir zeigen euch, wie ihr diese Einstellung ändern könnt, sodass sowohl die Adressleiste als auch die dazugehörigen Buttons nicht mehr am oberen Rand zu sehen sind, sondern am unteren Rand des Displays.

» So könnt ihr die Adressleiste von Chrome für Android nach unten versetzen

Android 16 QPR1 bringt Live Updates

Google hat mit dem Start von Android 16 den Rollout der Live Updates angekündigt. Diese sollen die Nutzer detaillierter informieren, als es normale Benachrichtigungen tun können. Allerdings sind diese trotz Ankündigung noch nicht verfügbar, weil sich die Anforderungen noch einmal geändert haben. Jetzt scheint es so zu sein, dass Google diese Live Updates erst mit der Android 16 QPR1 Beta für alle Nutzer freischalten wird.

Interessanterweise spricht man mittlerweile von „promoted notifications“, sodass es sich dabei in irgendeiner Form für App-Entwickler um Premiuminhalte handeln könnte. Mehr Details sind in den nächsten Wochen zu erwarten, vielleicht auch rund um die Präsentation der Pixel 10-Smartphones.

» Google verzögert die Android 16 Live Updates

Android TV-Startseite mit Werbung

Auch auf der Startseite von Android TV zieht jetzt Werbung ein. Ähnlich wie bei Google TV gibt es empfohlene Inhalte, bei denen es sich trotz Formulierung schlicht und einfach um Werbeanzeigen handelt, für die Google bezahlt wird. Das kommt bei den Nutzern nicht ganz so gut an.

Google soll Android-Nutzern Strafe zahlen

Das könnte noch eine größere Geschichte mit heftigen Folgen werden: Weil die Android-Smartphones im Hintergrund kleine Datenmengen an die Google-Server übertragen haben, soll das Unternehmen aufgrund der Nutzung fremden Eigentums eine hohe Strafe zahlen. Ganze 315 Millionen Dollar nur für Kalifornien stehen im Raum. Würde man das weltweit betrachten und außerdem die Thematik und Begründung mit einem Gerichtsurteil bestätigen, würde das vielen weiteren Verfahren Tür und Tor öffnen. Informiert euch darüber im folgenden Artikel:

» Android-Nutzer sollen von Google Schadenersatz erhalten

Samsung könnte erstes Trifold mit Android starten

Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass Samsung an einem Trifold arbeitet – also an einem Foldable mit doppelter Faltung. Jetzt gibt es interessantes Bildmaterial aus offizieller Quelle, das uns sehr genau zeigt, wie diese Faltung aussehen wird. Das Smartphone soll anders gefaltet werden, als wir das bisher erwartet hatten.

» So soll das neue Samsung Trifold gefaltet werden

