Gemini Update: Das Abo wird günstiger, Videogenerator startet für viele Nutzer, neue KI-Brillen, Roboter und mehr

Gemini-Abo ist jetzt günstiger

Wer Gemini in vollem Umfang nutzen möchte, kommt um das Advanced-Paket nicht herum. Dieses bekommt ihr derzeit allerdings nur über das angebundene Google One-Abo, das sich bisher nur mit monatlicher Zahlung verwenden ließ. Jetzt startet man das Jahrespaket und gibt den Nutzern nicht nur die 12-monatige Bindung, sondern auch einen Rabatt in Höhe von 16 Prozent oder zwei Monaten. Wer das Abo ohnehin schon längerer Zeit hat und nicht kündigen will, nimmt das sicherlich gerne mit.

Das könnte aber auch darauf hindeuten, dass Google den Abo-Preis von Gemini in Google One schon bald erhöht. Derzeit gibt es dazu zwar keine Informationen, aber wer das Jahrespaket abschließt, ist erst einmal auf der sicheren Seite und kann beim alten Preis bleiben.

Das sind die Gemini-Brillen

Wir zeigen euch die neuen Android XR-Brillen, auf denen Gemini einziehen wird. Google hat diese bisher zwar nicht offiziell angekündigt oder erwähnt, aber man hat sie dennoch immer wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Hier findet ihr alle Fotos.

Gemini und YouTube ersetzen Google TV?

Wie jetzt bekannt wurde, wird das Entwicklungs-Budget von Google TV überraschend weit zurückgefahren und stattdessen in die Weiterentwicklung von Gemini für Smart TVs gesteckt. Dazu passt, dass auch YouTube zunehmend zu einer Google TV-ähnlichen Plattform umgebaut werden sollen. Das könnte zu interessanten Rochaden kommen.

Das sind die Gemini-Roboter

Google bringt Gemini auf Roboter. Aber nicht nur auf Maschinen mit Armen, sondern jetzt auch auf Roboter in Menschengestalt, die vollständig vom lokal laufenden KI-System gesteuert werden können. Gemini erlernt die „Körperteile“ und Funktionen selbstständig, sodass daraus recht schnell autonome Roboter werden. Wir zeigen sie euch im Detail.

Google Fotos soll Bilder in Videos umwandeln

Eine neue Gemini-basierte KI-Funktion in Google Fotos soll schon sehr bald Bilder in Videos und kurze Animationen umwandeln. Dabei geht es aber nicht um schicke Effekte, sondern die KI soll daraus echte Sequenzen mit mehreren Sekunden Länge erstellen können.

Gemini hat ein neues Logo

Gemini bekommt ein neues Logo, das jetzt den Google-Farben entspricht. Aus bekannten Blau-Violett wird der bekannte Google-Regenbogen, der das Logo deutlich an die anderen Produkte heranwachsen lässt. Es ist zu erwarten, dass das nur Zwischenschritt zur Vergooglung von Gemini ist, das sich bisher überraschend deutlich von den Google-Marken abgrenzt. Aber auch die Form des Sterns ändert sich.

Geminin Veo 3 startet in Deutschland

Google hat den neuen Videogenerator Veo 3 in Deutschland freigegeben. Alle Nutzer mit einem Google One AI Premium-Abo (siehe oben) können das Tool jetzt mit einer limitierten Anzahl von generierten Videos pro Tag verwenden. Im Video ist zu sehen, welche beeindruckenden Möglichkeiten damit schon jetzt geschaffen werden. Das öffnet der Videoerstellung im ganz großen Stil die Tür und ist sicherlich nicht nur positiv zu betrachten.

