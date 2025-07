Pixel Update: Neue Akku-Probleme, Akku-Downgrade, neue Ladegeräte, neue Kamera, Pixel 10-Infos und mehr

Die erste Pixel-Woche im Juli war wieder gefüllt mit Ankündigungen, Leaks und leider auch nicht ganz so guten Nachrichten rund um die Pixel-Smartphones. So spielen Akkus und ihre Problemchen derzeit eine große Rolle, Google bringt (un)passend neue Ladegeräte, es gibt neue Pixel 10-Leaks und mehr. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Es war keine gute Woche für die Pixel-Smartphones, denn Google könnte schon bald einen größeren Akku-Rückruf starten müssen, es steht ein Downgrade vor der Tür, aber auch ganz neue Ladegeräte. Außerdem gibt es Pixel 10-Leaks, eine neue Kamera-App und einiges mehr. Es war wieder sehr viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zu den Pixel 10-Smartphones

Wir haben euch aufgrund der zahlreichen Leaks der letzten Wochen mal wieder alle Informationen zu den Pixel 10-Smartphones zusammengefasst. Hier findet ihr alle Spezifikationen, Bilder, Features und was sonst noch rund um die kommenden Smartphones bekannt ist.

» Alles was bisher über die Pixel 10-Smartphones bekannt ist

Google schockiert Samsung mit Tensor-Verlust

Samsung zeigt sich schockiert davon, dass man Google als Partner für die Produktion des Tensor-SoC verloren hat. Google hat das Produkt bekanntlich von Samsung abgezogen und in Eigenregie zu TSMC verlagert. Das wird Samsung-intern gar als „Google-Unfall“ eingestuft, wird nun untersucht und kann sicherlich zu wichtigen und langfristigen Verbesserungen der Sparte führen.

» Samsung zeigt sich vom Tensor-Verlust schockiert









iPhone kopiert Pixel

Apple lässt sich laut Google immer öfter bei den Features der Pixel-Smartphones inspirieren. Das wird wieder in einem humoristischen Werbespot aufgearbeitet.

» Google macht sich wieder über Apples Pixel-Kopien lustig

Pixel Watch 3 bringt verbesserte Ortung

Die Pixel Watch 3 wird eine neue Technologie verwenden, um die Ortung der Smartwatch per Smartphone noch präziser zu gestalten.

» Google versteckt optimierte Ortung in der Pixel Watch 3

Pixel Kamera-Entwickler veröffentlichen neuen App

Die Entwickler der Pixel Kamera haben jetzt eine neue App unter dem Dach ihres neuen Arbeitgebers Adobe veröffentlicht. Ein interessantes Stück Software, das ohne KI-Halluzinationen auskommt.

» Googles Pixel Kamera-Entwickler veröffentlichen neue App

Viele neue Pixel 10-Specs

Es gibt viele neue Spezifikationen zum Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL. Hier findet ihr alle Infos zur Ausstattung.

» Neuer Leak verrät viele Pixel 10-Spezifikationen

Pixel-Smartphones haben ein Akku-Problem

Die Pixel-Smartphones haben ganz offensichtlich ein größeres Akku-Problem. Denn nach dem Pixel 4a und Pixel 6a bereitet man jetzt den Schritt vor, dass die Nutzer ihre Akkus tauschen MÜSSEN, um gewisse Sparfunktionen abschalten zu können.

» Google bereitet größeren Akkutauschzwang für Pixel vor

Pixel 6a erhält bald Akku-Downgrade

Das Pixel 6a wird ab der kommenden Woche ein Akku-Downgrade erhalten. Das bedeutet, dass die Akku-Leistung und auch die Ladegeschwindigkeit massiv abnehmen werden. So massiv, dass man den Nutzern Entschädigungen bietet.

» Pixel 6a erhält das Akku-Downgrade ab nächster Woche









Pixel Buds 2a in den Startlöchern

Google wird in Kürze die neuen Pixel Buds 2 vorstellen und damit auch die Budget-Kopfhörer in die zweite Generation bringen.

» Google wird in Kürze die Pixel Buds 2a vorstellen

Google bringt neue Pixel-Ladegeräte

Parallel zu den Pixel 10-Smartphones soll Google auch neue Ladegeräte auf den Markt bringen. Diese sind jetzt geleakt und lassen vermuten, dass das neue Magsafe-ähnliche Pixelsnap erst etwas später starten wird.

» Pixel Charger und Pixelsnap starten bald

Das sind die Pixel 10-Variationen

Wir zeigen euch, welche Pixel 10-Variationen Google auf den Markt bringen wird. Mittlerweile kennen wir alle Farben und auch Speichervarianten, die schon im nächsten Monat starten sollen.

» In diesen Farben und Speichervarianten starten die Pixel 10-Smartphones

