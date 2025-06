iPhone kopiert Pixel: Google macht sich schon wieder über die iPhone-Schwächen lustig #BestPhonesForever

Google hat mit den Pixel-Smartphones hauptsächlich das Apple iPhone im Fadenkreuz, mit dem man nicht nur konkurrieren, sondern dieses in allen Belangen übertrumpfen möchte. Jetzt hat das Marketing eine neue Episode der beliebten Kampagne #BestPhonesForever veröffentlicht. Erneut geht es darum, dass das Pixel dem iPhone Feature-technisch mehrere Jahre voraus ist. Am Ende gibt es sogar noch ein one more thing.



Das Google-Marketing rund um die Pixel-Smartphones fährt aufgrund der vor der Tür stehenden zehnten Generation langsam wieder hoch und belebt jetzt erneut eine Art Sketch-Reihe, die sich seit längerer Zeit großer Beliebtheit erfreut. Erst im letzten Monat hat man einen witzigen Vergleich zwischen den aktuellen Pixel 9-Smartphones und einem iPhone veröffentlicht und jetzt folgt die zweite Runde. Diesmal heißt es „Reaktion auf NOCH MEHR Gerüchte“. Dabei bezieht man sich auf Features, die das iPhone erhält und das Pixel seit Jahren beherrscht.

In der neuen Ausgabe geht es erneut darum, dass das iPhone recht stolz auf seine neuen Funktionen ist, diese aber selbst unter dem kuriosen Aspekt darstellt, dass das Pixel-Smartphone so etwas schon seit langer Zeit kann. Natürlich hat sich Apple diese Funktionen nicht von Google abgeschaut – das ist die permanente Ironie in diesem Spot – sodass, beide herzhaft über die großen Zufälle in diesen Bereichen lachen.

In diesem Fall spricht man sogar schon von einem Deja-Vu, ähnlich wie der erste sehenswerte Pixel-Werbespot in dieser Reihe. Es entspricht der Natur dieser Spots, dass die beiden Smartphones stets die besten Freunde sind, wobei das iPhone in vielen Videos das Pixel anhimmelt, diesem nacheifert oder einfach selbst feststellt, dass es nicht unbedingt die erste Wahl sein sollte. Man unterstreicht, dass Apple ein wenig ins Hintertreffen geraten ist und das gegenseitige Kopieren derzeit eher in Cupertino als in Mountain View Hochkonjunktur hat.

Wer sich von einem solchen Spot getriggert fühlt, tut dem Pixel-Marketing einen Gefallen. Natürlich lässt sich Apple bei Google inspirieren. Andersherum holt sich aber auch Google immer wieder Inspirationen bei Apple ab. Wer die Konkurrenz nicht beobachtet und keine starken Antworten liefert, der wird seine Nutzer nicht lange halten können.

Wirklich schade, dass Apples Marketing nicht auf solche Spots antwortet, denn das hätte sicherlich viel Potenzial und würde auch das Pixel-Marketing weiterhin anstacheln 🙂

