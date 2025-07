Pixel Update: Überraschendes Feature Drop, Leaks zum Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4, Akku-Probleme & mehr

Auch wenn Google bis auf ein Feature Drop nichts vorgestellt hat, war die Pixel-Woche wieder gut mit Informationen und Leaks gefüllt. Denn die Pixel 10-Smartphones sind Stammgast, die Pixel Watch 4 stieß dazu und sogar das Pixel 10a, leider gab es aber auch einige unschöne Pixel-Probleme. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Eine weitere Pixel-Woche ist vergangenen und hat uns sehr viele Informationen zu den kommenden Produkten gebracht, ein Pixel Feature Drop beschert, neue Leaks mitgebracht und leider auch einige neue Probleme. Vor allem Pixel 10 und Pixel Watch 4 sind jetzt natürlich ganz aktuell. Es war wieder sehr viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Pixel 10-Infos

Wir fassen euch in diesem Artikel alle Informationen zu den Pixel 10-Smartphones zusammen, die nur noch wenige Wochen von der Präsentation entfernt sind. Mittlerweile sind fast alle wichtigen Details bekannt, sodass wir euch eine lange Liste an Spezifikationen, Bildern und Vorteilen rund um die kommenden Google-Geräte zeigen können.

» Das sind die Pixel 10-Smartphones – alle Infos

Erste Leaks zur Pixel Watch 4

Man konnte schon Angst haben, dass die Pixel Watch 4 gar nicht erscheint, doch jetzt ist sie endlich bei Leakern aufgetaucht und verrät einige interessante Details von sich selbst. Es wird eine interessante neue Smartwatch-Generation.

» Neue Leaks verraten erste Details zur Pixel Watch 4









Google trumpft mit den Pixel 10-Smartphones auf

Eine erste Einschätzung der Pixel 10-Smartphones auf Basis der Leaks, die es in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat.

» Google hat mit den Pixel 10-Smartphones wieder ein starkes Paket

Pixel-Akkus werden zum Problem

Die Pixel-Akkus werden wohl zum Problem, denn Google musste bereits zwei Generationen zurückrufen und bereitet jetzt ein größeres Programm vor, um Nutzer auf mögliche Gefahren und einen Akkutausch hinzuweisen.

» Akkus der Pixel-Smartphones werden zu einem ernsthaften Problem

Pixel-Lag mit massiven Verzögerungen

Viele Nutzer berichten von einem gewaltigen Lag auf dem Pixel-Sperrbildschirm. Dieser kann 10 bis 20 oder mehr Sekunden betragen und mehrfach auffallen. Es gibt einen Workaround, aber noch keine Lösung.

» Sperrbildschirm der Pixel-Smartphones mit massiven Verzögerungen

Viele neue Google-Produkte kommen

Google wird in Kürze einen ganzen Schwung neuer Produkte vorstellen, die wir euch in diesem Artikel auflisten.

» Google wird viele neue Pixel-Produkte vorstellen

Erster Pixel 10a-Leak

Schon jetzt gibt es einen ersten Leak zum Pixel 10a, das sich gar auf einem Bild zeigt. Jetzt wissen wir bereits, dass damit die Pixel 9a-Geschichte fortgesetzt werden soll.

» Erster Leak verrät Details zum kommenden Pixel 10a

Pixel 10-Prototyp im Verkauf

Ein Prototyp des Pixel 10 ist jetzt in den Verkauf gelangt.

» Leaker bietet Pixel 10-Prototyp zum Verkauf an









Überraschendes Pixel Feature Drop

Google hat ein überraschendes Pixel Feature Drop veröffentlicht, mit dem wir in diesem Monat gar nicht gerechnet hatten. Es geht natürlich um KI, denn sowohl Circle to Search als auch Veo und Gemini für WearOS sind Teil dieses neuen Pakets. Schaut mal herein, was alles drinsteckt.

» Google veröffentlicht überraschendes Pixel Feature Drop

So viel kosten die Pixel 10-Smartphones

Endlich wissen wir, was die Pixel 10-Smartphones kosten sollen und wie all die Leaks rund um die Spezifikationen zu bewerten sind. Es sind die gesamten deutschen Verkaufspreise für alle Geräte und Speichergrößen durchgesickert. Insgesamt dürfte das viele interessierte Nutzer freuen, denn Google hält die Preise weitgehend stabil.

» So viel sollen die neuen Pixel 10-Smartphones kosten

