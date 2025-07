Pixel 10-Smartphones: So viel kosten die neuen Google-Smartphones – Leak verrät deutsche Verkaufspreise

Google wird bereits in gut einem Monat die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die immer wieder durchgesickert sind und längst alle wichtigen Details von sich verraten haben – bis auf eines: Die Verkaufspreise. Jetzt kommt glücklicherweise ein deutscher Leaker zum Einsatz und hat uns verraten, wie viel Google für die neuen Smartphones in den unterschiedlichen Speichervarianten verlangen will. Die Preise überraschen.



In den Monaten vor dem Launch eines neuen Pixel-Smartphones sickern nach und nach die Spezifikationen durch und geben uns ein immer besseres Bild der kommenden Google-Geräte. Wirklich interessant wird es aber erst dann, wenn die Verkaufspreise durchsickern und wir die Leistungen in Relation zum Preis einschätzen können. Jetzt ist es soweit und glücklicherweise stammt der Leak aus Deutschland, sodass wir die erwarteten deutschen Verkaufspreise kennen.

Der Leaker Roland Quandt verrät auf Bluesky, wie viel die Pixel 10-Smartphones in Deutschland im UVP kosten sollen. Zwar gibt er keine Quelle an, doch Quandt gilt in diesem Punkt als äußerst zuverlässig und dürfte Quellen in den deutschen Handel haben, bei dem die Geräte in diesen Tagen wohl eingepflegt worden sind. Daher dürften die Preisangaben korrekt sein, sodass manch ein Nutzer vielleicht jetzt noch eine Vorabentscheidung für den Kauf treffen kann.

Im Folgenden findet ihr die erwarteten Preise für die Smartphones und die einzelnen Speichervarianten. Pixel-Fans wird auffallen, dass es sich um die Preise des Vorjahres handelt und Google die Verkaufspreise damit stabil hält. Bei gleichzeitig steigender Leistung und der allgemeinen Teuerung ist das eine gute Nachricht. Denn eine Preissenkung ist in diesem Bereich nicht zu erwarten und wäre eher eine sehr grßoße Überraschung. Leider hat sich das Gerücht zu einer Fold-Preissenkung nicht bewahrheitet. Glücklicherweise das von der 10 Pro XL-Preissteigerung aber auch nicht. Und jetzt auf zu den Preisen:

Pixel 10

128GB 899 Euro

256GB 999 Euro

Pixel 10 Pro

128GB 1099 Euro

256GB 1199 Euro

512GB 1329 Euro

1TB 1589 Euro

Pixel 10 Pro XL

256GB 1299 Euro

512GB 1429 Euro

1TB 1689 Euro

Pixel 10 Pro Fold

256GB 1899 Euro

512GB 2029 Euro

1TB 2289 Euro

Pixel Buds 2a

149 Euro

Mit den umfangreichen Informationen zu den Pixel 10-Smartphones und obigen Verkaufspreisen im Hinterkopf könnt ihr vielleicht noch eine Aktion zu den Amazon Prime Days nutzen, falls euch ein Pixel 9 oder Pixel 9a ausreicht. Aktuell bekommt ihr noch das Pixel 9a für 432 Euro + Google TV Streamer gratis sowie das Pixel 9 schon ab 550 Euro.

