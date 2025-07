Pixel-Smartphones: Probleme mit dem Sperrbildschirm – Nutzer berichten von massiven Verzögerungen

Google hat kürzlich die erste Version von Android 16 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, die somit bei vielen Nutzern seit bald einem Monat im Einsatz ist. Jetzt zeigt sich allerdings ein grobes Problem, dass die Smartphone-Nutzung deutlich einschränkt oder um Teil unmöglich macht: Nutzer berichten von einem extrem Lag beim gesamte Ablauf des Sperrbildschirms.



Eigentlich ist der Android-Sperrbildschirm dank biometrischer Entsperrungen eine sehr flotte Angelegenheit, sodass sich Nutzer nicht lange aufhalten. Aktuell ist das bei einigen Pixel-Nutzern allerdings nicht der Fall, denn sie berichten davon, dass der Sperrbildschirm eine extreme Verzögerung aufweist, die die Smartphone-Nutzung deutlich einschränkt. Es betrifft sowohl den Sperrbildschirm selbst als auch dessen Ladevorgang sowie den Wechsel auf den Homescreen.

Es ist wohl so, dass die Reaktivierung des Pixel-Smartphones bei betroffenen Nutzern viele Sekunden in Anspruch nimmt. Die Angaben reichen von 5 Sekunden bis 20 Sekunden, wobei auch Erstes bei dutzendfacher Entsperrung pro Tag sehr lästig sein kann. Es dauert diese Zeit, bis das Display überhaupt etwas anzeigt. Dabei ist es egal, ob das Gerät per Display-Tap, per Lift-to-Wake oder mit einer Hardware-Taste aus dem Tiefschlaf geholt werden soll. Es scheint einfach darin zu bleiben.

Aber auch nach dem Ladevorgang des Sperrbildschirms soll sich das Smartphone weitere Sekunden gönnen, bis dieser nutzbar ist und der Wechsel auf den Homescreen erfolgt. Im Detail lässt sich das aufgrund der Masse der Meldungen kaum beschreiben. Abhilfe gibt es bisher nicht, denn trotz zahlreicher Versuche konnte bisher kein Nutzer wieder die gewohnte Geschwindigkeit erreichen. Einziger Workaround ist ein Neustart des Smartphones. Allerdings auch nur bis zum ersten Sperren-Entsperren.

Google soll das Problem wohl seit Monaten bekannt sein, denn es trat auch schon vereinzelt in der Beta auf. Damals wie heute wurden die Nutzerberichte ignoriert und jetzt scheint es durch den Rollout von Android 16 auf die Pixel-Smartphones wohl mehr Nutzer zu betreffen, als man zuvor geahnt hätte. Beobachter gehen nicht davon aus, dass Google den Bug mit dem Juli-Update lösen wird, aber warten wir es einfach einmal ab…

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.