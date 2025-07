Pixel 10a: Überraschender Leak verrät erste Details zum kommenden Budget-Smartphone – Rückseite zeigt sich

Google folgt mit den Pixel-Smartphones einem festen Release-Plan und so ist es nicht überraschend, dass im nächsten Jahr das Pixel 10a vorgestellt wird. Überraschend ist allerdings, dass es schon jetzt erstmals bei den Leakern auftaucht und ein erstes Detail von sich verrät, noch bevor die großen Brüder vorgestellt wurden. Offenbar wird Google am zuletzt eingeführten Design festhalten und auf die Kameraleiste verzichten.



Bei Pixel geht es Schlag auf Schlag, denn Google wird schon in wenigen Wochen viele neue Pixel-Produkte vorstellen, zu denen natürlich auch die Pixel 10-Smartphones gehören werden. Auch die Präsentation des Pixel 9a liegt noch gar nicht so weit zurück, aber dennoch blicken wir jetzt erstmals in Richtung des Pixel 10a. Ein Technikmodell der Rückseite des Smartphones wurde online zum Kauf angeboten und verrät und erste Details.

Anhand der vermeintlichen echten Rückseite zeigt sich sowohl das Festhalten an Bestehendem als auch eine Neuerung. Zuerst ist zu sehen, dass Google auch bei der kommenden Generation auf die Kameraleiste verzichten dürfte. Stattdessen sollte sich das Design der Rückseite stark am Vorgänger Pixel 9a orientieren, der sich doch sehr deutlich von der großen Serie unterscheidet. Ich denke, dass daran auch kein großer Zweifel besteht, denn ein einjähriger Ausflug vom etablierten Design mit einer schnellen Rückkehr wäre schon eigenartig.

Auf den zweiten Blick fällt auf, dass es eine kleine Änderung bei einer weiteren Komponente gibt: Der LED-Blitz befindet sich weiter in Richtung Rand als bisher und entfernt sich überraschend weit von den Kameras. Das muss keinen tieferen funktionellen Grund haben, ist aber dennoch erwähnenswert.

Es ist recht wahrscheinlich, dass es sich bei dem Bauteil um eine echte Komponente handelt und die dadurch gewonnen Informationen zuverlässig sind. Dennoch sind wir noch viele Monate von der Präsentation entfernt, sodass es dennoch bis zum Release Änderungen geben kann.

