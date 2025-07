Pixel-Smartphones: Die Akkus werden zum Problem – Google plant Akkutausch-Zwang & Pixel 6a-Downgrade

Bahnt sich da eine größere Geschichte rund um die Akku-Problematik der Pixel-Smartphones an? Wie jetzt bekannt geworden ist, wird Google schon in der nächsten Woche ein massives Akku-Downgrade des Pixel 6a in Kraft setzen – was schon vor einigen Tagen vorab durchgesickert ist. Doch jetzt zeigt sich, dass man im Hintergrund weitere Einschränkungen vorbereitet, die die Akku-Leistung aller Pixel-Smartphones senken könnte.



Es läuft nicht gut in der Akku-Abteilung der Pixel-Smartphones: Erst Anfang des Jahres musste man ein massives Akku-Downgrade des Pixel 4a durchführen und die betroffenen Nutzer entsprechend entschädigen. Vor wenigen Tagen wurde bereits bekannt, dass es auch mit dem globalen Nachfolger sehr ähnliche Probleme gibt: Auch das Pixel 6a wird ein massives Akku-Downgrade erhalten. Google hat das bereits bestätigt und wie jetzt bekannt wurde, wird dieses ab der kommenden Woche durchgeführt.

Ich hatte hier im Blog schon die Befürchtung geäußert, dass dahinter ein größeres Akku-Problem der Pixel-Smartphones steckt und vielleicht lag ich damit gar nicht so falsch. Denn ein Teardown der aktuellen Version der „Optimierung des Akkuzustands“ zeigt jetzt, dass man auch bei weiteren Geräten schon bald die Akkuleistung senken könnte. Bisher hieß es zwar, dass die Zwangs-Optimierung erst ab dem Pixel 9a greift und für alle anderen Pixel optional ist, doch das könnte schon wieder nicht mehr gelten.

Im Teardown heißt es, dass die Akku-Assistenz nicht abgeschaltet werden kann – was eigentlich laut bisherigen Aussagen der Fall sein sollte. Möchten die Nutzer keine Optimierung des Akku-Zustands, müssen sie den Akku austauschen und können erst dann wieder die volle Leistung abrufen. Man begründet das damit, dass Akkus ein Verschleißteil sind.

Originaltext aus dem Teardown:

Battery health assistance cannot be changed until the battery is replaced. As your battery ages, you may notice slight changes in charging performance and battery capacity. Batteries are consumable components and replacement is recommended for aged batteries.