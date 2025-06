Pixel 10: Google schockiert Samsung mit Tensor-Verlust – darum wechselt Google jetzt zu TSMC (Leaks)

In weniger als zwei Monaten wird Google mit den Pixel 10-Smartphones in die zehnte Generation starten, die erstmals eine große Änderung beim verbauten Herzstück mitbringen wird. Denn wie wir schon seit längerer Zeit wissen, kommt der neue Tensor G5 nicht mehr aus dem Hause Samsung. Jetzt sind die Gründe für Googles Wechsel bekannt geworden.



Google geht nicht nur mit den Pixel-Smartphones in das Jubiläum, sondern mit dem Tensor-SoC auch in das halbrunde Jubiläum, zu dem man erstmals und vielleicht auch letztmals den Lieferanten wechseln wird. Seit der ersten Generation stammte der Tensor-SoC aus dem Hause Samsung, wurde gemeinsam mit den Südkoreanern entwickelt und natürlich auch in den Fabriken des wichtigen Partners gefertigt. Doch damit ist es bald vorbei, denn ab diesem Jahr stammt der Chip aus dem Hause TSMC.

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass Googles Tensor-Wechsel ein Schock für Samsung gewesen ist – man hat also offenbar nicht mit diesem Schritt gerechnet. Zwar ist der Wechsel schon seit langer Zeit bekannt, doch erst jetzt wird hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Bei Samsung soll man nicht nur aufgrund des finanziellen Verlustes geschockt sein, sondern auch wegen der strategischen Bedeutung und sicherlich auch des Prestige.

Samsung-intern spricht man gar von einem „Google-Unfall“, der dem Unternehmen passiert ist. Ganz unvorbereitet kam dieser Schritt sicherlich nicht, doch bei Samsung hat wohl gedacht, den Kunden aufgrund der umfangreichen Partnerschaft der beiden Unternehmen auf vielen Ebenen und Produktbereichen halten zu können. Falsch gedacht. Aber warum hat Google eigentlich gewechselt?









Darum hat Google von Samsung zu TSMC gewechselt

Glaubt man den Leakern, sollen vor allem Samsungs Schwächen zum Wechselwillen bei Google geführt haben. Es heißt, dass die hohen Anforderungen seitens Google von Samsung nicht erfüllt werden konnten. Das gilt sowohl für die Performance als auch die Entwicklungsgeschwindigkeit und vermutlich auch auf die KI-Möglichkeiten. Weiter heißt es, dass Samsungs „Mangel an Chip-Design-Erfahrung“ Googles Entscheidung bestärkt haben sollen. Also kurz gesagt: Google hat mehr gefordert, als Samsung liefern konnte.

Auf der technischen Seite wird außerdem erwähnt, dass Samsungs seit längerer Zeit bestehende Probleme mit der 3nm-Fertigung für Sorgen bei Google gesorgt haben, denen man mit diesem Schritt aus dem Weg gehen wollte. Aber das ist noch nicht alles, denn nicht nur Samsungs Schwäche war ausschlaggebend, sondern auch TSMCs Stärke. Und diese liegt vor allem in den deutlich größeren Kapazitäten, der Flexibilität und eben der Möglichkeit, „full custom“ bauen zu können. Bei Samsung dürfte man sich eher in den Exynos-Grenzen bewegt haben.

Google steigt mit dem Wechsel auf eine Stufe mit anderen wichtigen Chipherstellern, die ebenfalls bei TSMC fertigen lassen: Erwähnenswert wären Apple, MediaTek und auch Qualcomm – also praktisch alle wichtigen Hersteller im Mobilbereich neben Samsung. Für Google war Samsung ein gutes Sprungbrett, doch jetzt ist man hoch genug, dürfte genügend Know-How aufgebaut haben und kann einen eigenen Chip verbauen. Wir dürfen gespannt sein.

