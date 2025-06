Google Chrome: So könnt ihr die Adressleiste jetzt an den unteren Rand bringen (schneller Tipp für Android)

Aufgrund der recht beengten Platzverhältnisse ist die Oberfläche von Chrome für Android nicht wirklich aufregend und lässt sich normalerweise auch nur in sehr geringem Umfang anpassen. Daher kann die in dieser Woche ausgerollte Neuerung tatsächlich als großes Update bezeichnet werden, auf das die Nutzer noch dazu ganze sieben Jahre warten mussten: Wir zeigen euch, wie ihr die Adressleiste des Browsers jetzt nach unten verschieben könnt.



Die Oberfläche des Chrome-Browsers ist auf allen Plattformen so spartanisch wie möglich gehalten, sodass der eigentliche Inhalt – nämlich die gerenderte Webseite oder Web-App – den größtmöglichen Platz erhält. Das gilt auf den kleinen Smartphone-Displays noch viel mehr und beschränkt dort auf nur eine einzige Leiste. Diese enthält die Adressleiste, den Home-Button, den Tab-Button, das Menü und den optional einblendbaren Magic-Button. Das war schon die gesamte mobile Chrome-Oberfläche.

Schon seit vielen Jahren, genauer gesagt seit sieben langen Jahren, arbeitet das Chrome-Team daran, den Nutzern die Möglichkeit zu bieten, die standardmäßig am oberen Rand platzierte Adressleiste nach unten wandern zu lassen. Notwendig wurde dies, weil Smartphone-Displays immer größer geworden sind, aber die Daumen der Nutzer nicht so schnell mitwachsen konnten. Das Wachstum ist längst vorüber, doch das Chrome-Team konnte das Projekt aus unbekannten Gründen nie umsetzen.

Doch damit ist es jetzt vorüber, denn nach einem langen Testlauf kann die Option jetzt endlich von allen Nutzern aktiviert werden. Diese ermöglicht es euch, die Adressleiste vollständig an den unteren Rand zu bringen, sodass diese einfacher als bisher mit dem Daumen erreicht werden kann. An der Darstellung und dem Verhalten ändert sich nichts, lediglich die Positionierung wird verändert.









So könnt ihr die Adressleiste jetzt an den unteren Rand bringen:

Es gibt tatsächlich zwei Wege: Der offensichtliche befindet sich in den Browser-Einstellungen. Öffnet dafür einfach über das Chrome-Menü die Einstellungen, geht in den Bereich „Adressleiste“ und wählt dort die gewünschte Position aus. Die Änderung wird sofort umgesetzt und nach dem Schließen der Einstellungen ist die Adressleiste am unteren Rand positioniert. So einfach kann das sein, ganz ohne Flags oder sonstige Tricks.

Und weil man den Nutzern nach so langer Zeit etwas schuldet, macht man es sogar noch einfacher: Ihr könnt es auf obigen Bildern sehen. Haltet einfach den Finger auf der Adressleiste gedrückt und wählt im aufploppenden Menü die entsprechende Option, um die Adressleiste nach oben oder unten zu bringen. Einfacher kann man das nicht mehr machen und vielleicht wird so mancher Nutzer durch diesen Shortcut auch dazu übergehen, die Positon mehrfach zu verändern.

Kurios: iOS-Nutzer können die Leiste schon seit sehr langer Zeit an den unteren Rand bringen. Und das bei gleicher Oberfläche.

