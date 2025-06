Chrome für Android: Revolution im Browser – nach sieben Jahren lässt sich die Adressleiste verschieben

Kurz vor der Sommerpause hat das Team von Google Chrome für Android noch ein Geschenk für alle Nutzer, die seit vielen Jahren auf die Umsetzung einer vermeintlich simplen Oberflächen-Anpassung warten: Ab sofort ist es tatsächlich möglich, die Adressleiste des Browsers ohne großen Aufwand über die Einstellungen an den unteren Displayrand zu bringen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Die Adressleiste des Chrome-Browsers befindet sich seit jeher am oberen Rand. Das gilt vom Desktop über Chromebooks bis zum Tablet und Smartphone. Auch nach eineinhalb Jahrzehnten wurde das nie geändert. Aber nicht, weil man es nicht versucht hätte, sondern weil das Projekt aus unbekannten Gründen immer wieder gescheitert ist. Doch vor den Sommerferien 2025 macht man endlich einen Haken dahinter und gibt den Nutzern eine neue Möglichkeit.

Ab sofort könnt ihr die gesamte Adressleiste an den unteren Rand bringen. Das gilt für die gesamte Oberfläche inklusive Tab-Button, Magic-Button, dem Chrome-Menü und den weiteren gezeigten Inhalten. Keine große Hexerei, denn statt am oberen Rand wird die Leiste am unteren Rand gezeigt. Alles andere bleibt exakt gleich. Als sekundäre Änderung könnte man erwähnen, dass das Chrome-Menü dadurch nach oben nicht nach unten ausklappt. Aber das ist selbstverständlich.

Und dennoch hat es das Chrome-Team ganze sieben Jahre beschäftigt, bis man diese Funktion für alle Nutzer ausrollen konnte. Zwei angekündigte Rollouts, zwei Rückzüge, mehrere Umsetzungen, mehrere Projektnamen und irgendwelche Probleme, die niemals erklärt wurden und somit aus Nutzersicht auch nicht nachvollziehbar waren. Daher würde ich auch nicht darauf wetten, dass die Funktion jetzt erhalten bleibt.

Und wer die Magie jetzt ausprobieren möchte, der kann das ganz einfach tun: Haltet einfach die Chrome-Adressleiste gedrückt und wählt im Kontextmenü den Eintrag „Adressleiste nach unten verschieben“. Sollte das noch nicht verfügbar sein, dann wechselt in die Einstellungen, öffnet den Punkt „Adressleiste“ und wählt dort in den Optionen die gewünschte Variante aus. Sollte auch das noch nicht verfügbar sein, habt noch ein paar Tage Geduld und achtet auf Updates.

