Google Tasks & Google Keep: Die Erinnerungen aus der Notizen-App kommen auch in die Aufgabenverwaltung

Google stellt sich im Bereich der organisatorischen Apps und Alltagshelfer schon seit längerer Zeit neu auf. Mit diesen lassen sich die unterschiedlichsten Dinge von Terminen über Aufgaben bis zu Erinnerungen verwalten lassen. Die Überschneidungen zwischen den Apps sollen aufgelöst und für eine Neuordnung gesorgt werden. Jetzt startet der nächste Schritt: Noch in diesem Jahr sollen die Erinnerungen aus Google Keep auch in Google Tasks zu sehen sein.



Je nach eigener Organisation kann es einen schmalen Grat zwischen Aufgaben, Erinnerungen, Terminen, Notizen und ähnlichen Dingen geben. Dennoch bietet Google deren Verwaltung in einer Vielzahl von Apps an, die vom Kalender über Tasks und Keep bis hin zu den Überresten des Google Assistant und weiteren Schnittstellen reichen. Schon im letzten Jahr hat man bei den Aufgaben aufgeräumt und jetzt sind endlich die Erinnerungen dran: Mit der Notizen-App Google Keep lassen sich sehr einfach Erinnerungen erstellen, in dem man einem Eintrag ein Datum/Uhrzeit zuordnet.

Weil aber auch die anderen Google-Apps Möglichkeiten zum Erstellen von Erinnerungen bieten, wird das Ganze mit den Erinnerungen aus Google Tasks zusammengeführt. Im Zuge dessen wird aus Google Tasks die zentrale App zur Verwaltung von Erinnerungen, die dann nicht nur bei Tasks selbst sichtbar sind, sondern auch in anderen Apps von Keep bis zum Kalender abrufbar sein werden. Diesen Umbau hat man schon im vergangenen Jahr angekündigt und jetzt wird die Umsetzung bis Ende des Jahres in Aussicht gestellt.

Diese Lösung soll dafür sorgen, dass alle Erinnerungen aus dem Google Workspace-Universum an einer zentralen Stelle abgelegt werden und sich dadurch automatisch zwischen Keep, Kalender, Tasks und den anderen angebundenen Workspace-Apps wie etwa Docs oder auch den Google Assistant oder dessen Nachfolger Gemini synchronisieren lassen. Nicht ausgeschlossen, dass man da schon etwa weiter denkt und vielleicht eines Tages die Einzelprodukte abschafft, die dann je nach Datentyp kaum benötigt werden würden.

Google hat ein umfangreiches Support-Dokument zu den Erinnerungen veröffentlicht, das ihr euch bei Bedarf einfach einmal durchlesen solltet. Das Ganze hier aufzulisten würde den Rahmen sprengen, denn es werden auch viele Eventualitäten bis hin zu den Erinnerungen aus Google Inbox (2019 eingestellt) behandelt.

