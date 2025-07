Google Keep: Die Notizen-App erhält eine ganz neue Suchfunktion – findet Text in Notizen (Screenshots)

Die Notizen-App Google Keep gibt allen Nutzern umfangreiche Möglichkeiten zur Ablage von Informationen aller Art – in den meisten Fällen wohl in Textform. Jetzt steht eine neue Suchfunktion vor der Tür, die es den Nutzern ermöglicht, innerhalb einer Notiz nach Wörtern und Zeichenfolgen zu suchen. Die erweiterte Suchfunktion zeigt sich jetzt in den ersten Konten.



Wer viele Notizen bei Google Keep speichert, wird über die Suchfunktion sehr dankbar sein. Bisher ist diese allerdings nur global nutzbar und hilft dabei, die Liste der abgelegten Textnotizen zu filtern. Sobald eine einzelne Notiz geöffnet worden ist, steigt diese Funktion allerdings aus, sodass die letzten Meter zum Aufspüren der Textstelle selbst gegangen werden müssen. In Kürze soll eine erweiterte Suchfunktion helfen.

Bei einigen Nutzern taucht jetzt eine neue Suchfunktion in der Android-App auf, die sich innerhalb einer Notiz öffnen lässt. Dort findet sich im Kontextmenü der Eintrag „Find in Note“, der genau das tut, was die Bezeichnung vermuten lässt. Es kann innerhalb der Notiz gesucht und die jeweilige Textstelle markiert werden. Eine Verbindung zur globalen Suchfunktion scheint es im ersten Anlauf nicht zu geben, sodass man bei umfangreicher Suche gleich zwei Mal suchen muss: Erst die Notiz selbst und dann innerhalb der Notiz.

Die neue Funktion scheint sich im Testlauf zu befinden und könnte schon bald für alle Nutzer ausgerollt werden. Zunächst wohl nur für Android-Nutzer, denn am Desktop kann die entsprechende Browserfunktion genutzt werden. Wie häufig diese Funktion verwendet wird, ist dann wieder eine andere Sache. Vielleicht habe ich ein anderes Nutzerprofil als die Masse, aber meine Notizen sind eher kurz, sodass ich noch nie eine Notizen-interne Suche benötigt hätte.

