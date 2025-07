Android: Discover Feed erhält KI-Zusammenfassungen – großes Update verändert die Nutzung (Screenshots)

Der Google Discover Feed ist auf vielen Smartphones als sogenannter nullter Homescreen eingerichtet und soll den Nutzern einen schnellen Überblick über aktuelle Schlagzeilen basierend auf ihren Interessen bieten. Diese Aufgabe erfüllt es ohne Frage sehr gut, doch jetzt steht ein sehr großes KI-Update vor der Tür, das die grundlegende Darstellung und Verwendung ändern soll.



In der Google Websuche sind die KI-Zusammenfassungen innerhalb kürzester Zeit zum Standard geworden und werden zu fast jedem Thema noch über den Suchergebnissen gezeigt – sehr zum Ärger aller Webmaster. Jetzt scheint Google diese KI-Zusammenfassungen auch auf den Discover Feed erweitern zu wollen, der sich dadurch vollkommen wandelt. Statt einzelne Schlagzeilen untereinander zu zeigen, finden sich im Testlauf KI-Zusammenfassungen zu einem Thema inklusive Inhaltsangabe und einer kaum sichtbaren Verlinkung der Quellen.

Statt also Links aufzulisten, werden in der neuen Variante Informationen aufgelistet. Erstmals kommen damit echte Informationen abseits des Titels und Titelbilds in den Feed, was die Nutzung deutlich verändert: Ein Klick ist nicht mehr unbedingt notwendig und aus der sanften Berieselung mit Themenvorschlägen werden plötzlich Inhalte. Das verändert die Nutzung gewaltig, denn mit viel Text kann man nicht mehr so schnell Scrollen oder sich einen Überblick verschaffen. Meiner Meinung nach ist das dadurch ein ganz neues Produkt.

Für Webmaster scheint diese Änderung ebenfalls nicht von Vorteil zu sein, denn die verwendete Quellen werden nur als kleine Icons gezeigt – ähnlich wie das schon in der Websuche mit den KI-Zusammenfassungen der Fall ist. Google wird das wieder positiv verkaufen wollen, doch die enormen Traffic-Einbrüche und der Content-Klau setzen sich damit auf dem nächsten Strohhalm fort, den viele Webseiten noch haben bzw. hatten.

Die neue Darstellung ist aktuell im Test und könnte schon bald für viele Nutzer ausgerollt werden. Ob das der allgemeinen Nutzung des Discover Feed guttut oder diese dadurch zurückgeht, wird sich sicherlich recht schnell zeigen.

