Pixel Watch 4: Googles neues Smartwatch kommt mit größerem Akku und alten SoC – Leak verrät Details

Google wird schon bald die Pixel Watch 4 vorstellen, die die Smartwatches in die mittlerweile vierte Generation bringen und natürlich mit der einen oder anderen Neuerung aufwarten soll. Jetzt sind eine Reihe von Spezifikationen durchgesickert, die uns aus Hardware-Sicht den Schwerpunkt der kommenden Generation verraten: Der Akku wird wachsen, der SoC interessanterweise erneut unangetastet bleiben.



Nach einer langen Verzögerung ist nun auch die Pixel Watch 4 bei den Leakern angekommen und verrät immer mehr Details über sich. Dabei zeigt sich, dass Google auch mit der vierten Generation an Etabliertem festhält und keine großen Experimente eingeht – wohl aus gutem Grund. Nach wie vor soll in der Pixel Watch 4 ein Snapdragon W5-Chip als SoC zum Einsatz kommen. Der Chip wurde schon bei der Pixel Watch 3 und Pixel Watch 2 verwendet – bei Smartphones wäre das das dritte Jahr in Folge für ein Premiumprodukt undenkbar.

Doch um Rechenpower und lokaler Effizienz geht es bei einer Smartwatch gar nicht so sehr, daher dürfte Google diesen Bereich zunächst etwas vernachlässigen (bis eines Tages der Tensor für Smartwatches kommt) und konzentriert sich stattdessen auf einen Bereich, der den Nutzern wirklich wichtig ist: Nämlich, wie lange die Nutzer die Smartwatch am Stück verwenden können. Der Akku soll wohl in allen Geräten recht stark wachsen:

In der Pixel Watch 4 mit 41mm soll ein 327 mAh-Akku zum Einsatz kommen, bei der Pixel Watch 3 waren es noch 307 mAh. Bei der 45mm-Variante steigt es sogar auf 459 mAh von 420 mAh im Vorjahr – das sind fast 10 Prozent mehr als beim Vorgänger. Wenn man bedenkt, dass die Akku-Kapazität von der ersten bis zur dritten Generation um weniger als 5 Prozent gestiegen ist, ist das schon ein großer Fortschritt.

Weiterhin soll die Ladegeschwindigkeit weiter anziehen, doch dazu gibt es leider keine Details. Weitere Leaks folgen sicherlich noch, wirklich spannend dürfte es aber auch bei der Pixel Watch 4 an der Oberfläche rund um WearOS und die Gemini-Integration werden.

