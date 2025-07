Pixel 6a: Google startet massives Akku-Downgrade für viele Nutzer; Betroffene berichten von Einschränkungen

Wie zuvor angekündigt, hat Google kürzlich ein Update für das Pixel 6a ausgerollt, das für viele Nutzer ein massives Akku-Downgrade im Gepäck hatte. Dieses Update war dringend notwendig und ließ sich auch nicht umgehen, und jetzt spüren viele Nutzer dessen Auswirkungen. Die Rückmeldungen sind wenig überraschend nicht gerade positiv, sodass zeitnah eines der Kulanz-Angebote angenommen werden sollte.



Hauptsächlich aus Sicherheitsgründen hat Google kürzlich ein massives Akku-Downgrade für das Pixel 6a ausgerollt, das die Akku-Leistung nach eigenen Angaben negativ beeinflussen kann. Das war sicherlich noch recht freundlich formuliert, doch im Alltag sieht das bei vielen betroffenen Nutzern ganz anders aus. Denn diese spüren das Update bei dem ohnehin schon leicht betagten Smartphone sehr deutlich.

Schaut man sich ein wenig in den Foren um, dann berichten Nutzer von einer Akku-Laufzeit von nur wenigen Stunden, sodass sie selbst bei mäßiger Nutzung kaum über einen halben Tag kommen. Der Akku lädt nur extrem langsam auf, in vielen Fällen auch gar nicht und erst nach mehrfachen Versuchen und bei 80 Prozent ist dann auch Schluss. Alles in allem kann man sagen, dass die Nutzung des Smartphones spätestens seit diesem Downgrade keinen Spaß mehr macht.

Google bietet betroffenen Nutzern eine Reihe von Entschädigungen, die ihr vielleicht annehmen solltet: Entweder gibt es einen kostenfreien Akku-Tausch, mit dem ihr all die Probleme aus der Welt schafft, oder einen 150 Euro-Gutschein für den Google Store oder 100 Euro in Bar auf das Bankkonto. Rein subjektiv: Ich würde die 150 Euro nehmen und mir bei bisherigem Pixel 6a-Gefallen ein Pixel 9a gönnen, das hoffentlich sieben Jahre lang Freude bereitet.

Notwendig geworden ist das Update, weil es wohl größere Akku-Probleme gibt, die in mindestens zwei bekannten Fällen zu einem Akku-Brand geführt haben. Alle Details dazu haben wir euch kürzlich in diesem Artikel zusammengefasst.

» Pixel 10 Pro Fold: Das ist Googles neues Smartphone – Leaks verraten viele Spezifikationen+ Pixel 9-Vergleich

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-16 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.