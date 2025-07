Pixel 10 Pro Fold: Das ist Googles neues Smartphone – Leaks verraten viele Spezifikationen+ Pixel 9-Vergleich

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die auch in diesem Jahr wieder als Viererpack starten und auch das Pixel 10 Pro Fold mitbringen. Nachdem das Foldable in den letzten Wochen mehrfach auf Fotos und mit einigen wenigen technischen Angaben geleakt worden ist, haben wir jetzt endlich umfangreiche Spezifikationen. Es zeigt sich, dass sowohl der Akku als auch das äußere Display in der Größe wachsen.



Auch wenn Foldables nach wie vor in der Nische sind, hat Google mit dem eigenen faltbaren Smartphone große Pläne und überraschenderweise auch große Erfolge. Jetzt sind Leaker an die vollständigen Spezifikationen des Foldables gekommen, das wie üblich als teuerstes der vier Geräte an den Start gehen wird. In der vergangenen Wochen konnten wir euch bereits die Preisgestaltung zeigen und kürzlich wurde bekannt, dass es das erste Smartphone mit IP68-Zertifizierung sein wird.

Jetzt gibt es neue Spezifikationen, die weitgehend dem des Vorgängers entsprechen. Speicher und Innendisplay bleiben gleich, ebenso wie die Kamera-Ausstattung. Auf SoC-Seite springt der Tensor natürlich eine Generation weiter, aber das ist nicht unerwartet. Die erste wichtige Änderung gibt es auf dem Außendisplay, das von 6,3 Zoll auf 6,4 Zoll anwächst. Weil die Außenmaße aber gleich bleiben, wird dies durch eine minimale Bezel-Verschlankung erreicht.

Den wirklich großen Sprung macht der Akku, denn dieser wächst von 4650 mAh auf ganze 5015 mAh und ist damit schon das zweite Pixel 10, das die magische Fünftausender-Marke überspringt. Beim kabellose Laden legt man 2 Watt drauf und es kommt die Unterstützung für Qi2. Im Folgenden findet ihr alle bekannten Spezifikationen in der Übersicht sowie den Vergleich zum direkten Vorgänger Pixel 9 Pro Fold.









Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße außen: 6,4 Zoll

Displaygröße innen: 8 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: 48 Megapixel

Ultrawide Kamera: 10,5 MegapixelP

Telephoto Kamera: 10,8 Megapixel

Frontkamera: 10 Megapixel

Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Akku: 5015 mAh | 23 Watt Aufladen | 15 Watt kabellos Aufladen mit Qi2

Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)

Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf 1 Meter

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) | 2029 Euro (512 GB) | 2289 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

