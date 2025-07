Pixel-Smartphones: Smarte Musikerkennung ‚Now Playing‘ erhält neue Oberfläche und mehr Funktionen

Die smarte Musikerkennung Now Playing gehört seit vielen Jahren zu den Standardfunktionen auf den Pixel-Smartphones und informiert die Nutzer darüber, welcher Musiktitel aktuell im eigenen Umfeld gespielt wird. Das funktioniert seit jeher sehr gut, hat aber zumindest in der Standardoberfläche praktisch niemals ein Update erhalten. Jetzt steht ein neues Design mit zusätzlichen Informationen und Möglichkeiten vor der Tür.



Ich denke, dass Now Playing zu den kleinen digitalen Helferlein gehört, die man normalerweise unterschätzt, gar nicht wahrnimmt, aber bei Bedarf dann doch sehr praktisch findet. Das Feature tut nichts weiter, als auf die in der Umgebung abgespielte Musik zu hören, diese zu erkennen und den Titel auf dem Sperrbildschirm zu zeigen. Ganz dezent, sodass es bei Nichtverwendung auch nicht stört. Im Laufe der Zeit kam in der dazugehörigen App ein Verlauf dazu, eine Verknüpfung zu YouTube Music und mehr.

Jetzt steht ein Update für die Sperrbildschirm-Oberfläche vor der Tür, das die Darstellung erstmals adaptieren und mit mehr Möglichkeiten ausstatten soll. Ein Tap auf den aktuellen Musiktitel erweitert die Darstellung, blendet zusätzlich den Künstlernamen sowie das Cover des Titels ein und bringt eine Favoriten-Funktion. Links das Cover, in der Mitte die Informationen und auf der rechten Seite der Button für die Favorisierung des Titels. Auf obigen Screenshots könnt ihr das im Einsatz sehen.

Es ist wohl so, dass die Darstellung gespeichert wird. Ein Tap öffnet die Details, die dauerhaft eingeblendet werden. Ein weiterer Tap blendet diese weiter aus, sodass dauerhaft nur noch die Textinformation zum Titel eingeblendet wird. Somit ist jedem Nutzertyp geholfen, egal ob man es verwenden möchte oder nicht.

Das neue Design zeigt sich bei einigen Nutzern des Pixel Launchers mit dem neuen Android Canary. Ob und wann diese Umsetzung für alle Nutzer in der stabilen Version ausgerollt wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

