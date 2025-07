GMail: Google manipuliert E-Mails – Inhalte werden unbemerkt durch Übersetzungen ausgetauscht

Die Mail-Plattform GMail bietet den Nutzern viele smarte Funktionen, die die E-Mails möglichst leicht und komfortabel zugänglich machen sollen. Dazu gehört auch eine von Google Translate geborgte Übersetzungsfunktion, die E-Mails aus anderen Sprachen automatisch in die Zielsprache umwandelt. Das sorgt seit einiger Zeit für große Probleme, bei denen man gar von Manipulation des Inhalts sprechen kann.



Vielen GMail-Nutzern wird bekannt sein, dass die Plattform eingegangene E-Mails in anderen Sprachen automatisch übersetzen kann. Das kann für informative E-Mails sehr praktisch sein – gerade in der Urlaubszeit – birgt aufgrund von Google Translates Schwächen aber auch die Gefahr, dass Inhalte nicht korrekt wiedergegeben werden. Was im Web halbwegs akzeptabel ist, ist gerade im Dokument-ähnlichen Mailverkehr ein großes Problem.

Schon seit längerer Zeit kämpft man bei T-Online und dem hauseigenen Newsletter mit einem großen Problem, dessen Google offenbar nicht gewillt ist zu lösen. Wie aus einem Bericht hervorgeht, übersetzt GMail den Newsletter von Deutsch in Deutsch und tauscht durch interne Prozesse einige Wörter aus, die sowohl für Verwunderung als auch Ärgernis sorgen. Die Übersetzung geschieht automatisch innerhalb von GMail, ohne dass die meisten Nutzer das überhaupt bemerken.

Zwar wird über der E-Mail ein Hinweis mit der erfolgten Übersetzung eingeblendet, aber diese geht aufgrund der geballten Informationen in einem Newsletter schlicht und einfach unter, sodass die Nutzer gar nicht wissen, dass der gezeigte Inhalt nicht unbedingt dem entspricht, was der Absender losgeschickt hat.









Vorwurf der Manipulation

Im E-Mail-Verkehr ist das natürlich ein großes Problem, wenn das Gezeigte nicht dem Versendeten entspricht und der Nutzer dies nicht einmal bemerkt. Bei einem Newsletter man darüber hinwegsehen können, aber was ist, wenn es sich um eine wichtige E-Mail handelt? Eine E-Mail ist immerhin ein Dokument und die Technologie nach wie vor ein sehr beliebter Weg, um auch offizielle Mitteilungen und Schriftstücke zu versenden. Findet hier eine Textmanipulation statt, ist das ein riesiges Problem und kostet Vertrauen.

Das Hauptproblem ist, dass diese Übersetzung automatisch stattfindet, vom Nutzer kaum wahrgenommen werden kann und sich auch nicht abschalten lässt. Dass GMail von Deutsch auf Deutsch übersetzt, erklärt man sich bei T-Online damit, dass einige englische Fachbegriffe im Inhalt vorkommen, die die Algorithmen veranlassen, die deutsche E-Mail als Englisch einzustufen. Das ist zumindest die Theorie, in der Praxis sollen aber auch Wörter übersetzt werden, die die Bedeutung vollkommen verändern.

Zum Abschluss einige Beispiele: Aus dem „Ass im Ärmel von Donald Trump“ wurde plötzlich ein „Arsch im Ärmel von Donald Trump“. Man mag schmunzeln, könnte aber schnell an der Seriosität der Publikation zweifeln. Schlimmer ist, dass aus „ukrainischen Stellungen“ plötzlich „amerikanische Stellungen“ und aus der „israelischen Armee“ die „russische Armee“ wird. Und da wird es dann im wahrsten Sinne des Wortes ganz schnell kriminell. Google scheint sich selbst bei T-Online, mit dem eine Partnerschaft hat, nicht darum zu kümmern und verschiebt die Lösung des Problems seit Monaten.

