Google Tasks: Android-App informiert jetzt über offene Aufgaben; neues Detail in der Navigation (Screenshots)

Rund um die seit langer Zeit bestehende Aufgabenplattform Google Tasks hat es zuletzt eine Reihe von Updates gegeben, die unter anderem endlich eine vollwertige Web-App mitgebracht hatten. Jetzt gibt es eine Aktualisierung für die Android-App, die eine simple, aber dennoch nicht ganz unwichtige, Verbesserung im Gepäck hat: Die Navigation informiert über die Anzahl der offenen Aufgaben.



Nutzer von Google Tasks können ihre Aufgaben in unterschiedlichen Listen organisieren, die wiederum in offene und erledigte Punkte aufgeteilt werden. Innerhalb dieser Aufgabenlisten gibt es Zähler, die über die Anzahl der offenen oder erledigten Punkte informieren, was je nach eigenem Nutzungskonzept relevant sein kann. Bisher war es allerdings so, dass für den Abruf dieser Details in die jeweilige Liste gewechselt werden musste.

Jetzt wird ein Update für die mobilen Apps von Google Tasks ausgerollt, mit dem der Schritt in die einzelnen Listen nicht mehr notwendig ist. Stattdessen gibt es in der Hauptnavigation am oberen Rand eine kleine Zahl hinter dem Listennamen, die nun über die offenen Aufgaben informiert. So könnt ihr auf einen Blick sehen, welche Aufgabenlisten noch wie viele offene Einträge enthalten. Auf obigen Screenshots seht ihr das im Detail.

Erstmals aufgetaucht ist diese Neuerung bereits vor einigen Monaten, doch erst jetzt scheint es für alle Nutzer in den breiten Rollout zu gehen. Die Darstellung wurde noch einmal leicht überarbeitet, doch abseits dessen gibt es keine Änderung. Eine Differenzierung nach offenen und erledigten Aufgaben gibt es in der Navigation nicht und wäre für diesen Einsatzzweck wohl auch nicht ganz zielführend.

Das Update zeigt sich in diesen Tagen für alle Nutzer und sollte somit bereits nach einer langen Vorlaufzeit auf alle Geräte ausgerollt worden sein.

