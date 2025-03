Google Websuche: So könnt ihr Gemini jetzt loswerden – einfacher Trick entfernt die lästige KI-Übersicht

Vor wenigen Tagen hat die Google Websuche ein großes KI-Update erhalten, das die als „KI-Übersicht“ bezeichneten Zusammenfassungen direkt über die Suchergebnisse bringt. Einigen Nutzern dürfte das gefallen, anderen wiederum nicht, doch leider gibt es keine offizielle Einstellungsmöglichkeit. Wir zeigen euch, wie ihr den ganzen KI-Kram loswerden und die klassischen Suchergebnisse erhalten könnt.



Nach einem längeren Testlauf mit US-Nutzern wurde am Mittwoch die Gemini-Integration in die Google Websuche auch in Deutschland und vielen weiteren Ländern gestartet. Diese führt dazu, dass über einem Großteil der Suchanfragen ein dominanter Gemini-Bereich erscheint, der die Informationen aus den verdrängten Suchergebnissen zusammenfasst. Das kann man praktisch finden, hat aber auch einige Nachteile. Von der Zuverlässigkeit bis zur Verdrängung der Webseiten.

Wer sich mit diesem neuen Bereich nicht anfreunden kann, hat leider aktuell keine offizielle Möglichkeit, diese Funktion abzuschalten – aber es gibt dennoch einen Weg. Alles was ihr dafür tun müsst, ist einen Parameter an die URL der Suchergebnisse anzuhängen. Dieser lautet &udm=14. Mit diesem schaltet ihr einen internen Modus der Suchmaschine ein, der auf die Verarbeitung verzichtet und nur die klassischen Suchergebnisse ohne Erweiterungen aktiviert.

Um das zu nutzen, fügt ihr den Parameter &udm=14 an das Ende der langen URL (es kann auch vor jedem anderen Parameter stehen, aber so ist es für viele Nutzer leichter) und ruft diese erneut auf. Weil das ein bisschen aufwendig ist, könnt ihr in den Suchmaschinen-Einstellungen eures Browsers den Parameter direkt einfügen und so dafür sorgen, dass zumindest alle per Adressleiste ausgeführten Suchanfragen automatisch ohne Erweiterungen erscheinen.

In der Google-App oder auf anderen Wegen zum Aufruf der Suchmaschine gibt es leider noch keine Möglichkeit, aber vielleicht wird man auch bei Google bemerken, dass das nicht jedermanns Sache ist und zukünftig einen Schalter in den Einstellungen zur Personalisierung der Suchmaschine einfügen.

