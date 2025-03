Pixel Kamera: Neue KI-Funktion aktiviert Selbstauslöser – so könnt ihr jetzt einfach Gruppenfotos aufnehmen

Bei vielen Nutzern der Pixel-Smartphones zählt die Pixel Kamera sicherlich zu den wichtigsten Apps, die gerade in der beginnenden schönen Jahreszeit wieder etwas häufiger benötigt wird als zuvor. Damit auch die nächsten Selfies und Gruppenfotos gelingen, hat Google nun einen Tipp veröffentlicht, der so manchem Nutzer sicherlich gar nicht bekannt ist: Den Selbstauslöser per Handfläche.



Die Pixel-Smartphones bzw. die dafür verantwortliche Pixel Kamera-App enthalten viele Kameratricks zur Aufnahme, Nachbearbeitung, Qualitätssteigerung und mehr, aber nicht alle dürften allen Nutzern bekannt sein. Jetzt erinnert Googles Pixel-Community an einen Trick, mit dem sich Selfies und Gruppenfotos einfacher als bisher anfertigen lassen. Alles was ihr dafür benötigt, ist lediglich eure Handfläche, die vielleicht etwas auffälliger in die Kamera gehalten werden muss.

Mit dem Pixel Kamera Handflächen-Timer lässt sich der Selbstauslöser starten, der nach Ablauf einer Zeit zwischen 3 und 10 Sekunden automatisch ein Foto aufnimmt. Dazu müsst ihr nur die Handfläche nach oben halten, was von der Kamera-App erkannt wird und den angesprochenen Timer startet. Es reicht auch bei einem Gruppenfoto aus, wenn nur eine Person die Handfläche nach oben hält. Natürlich kann man sie anschließend wieder herunternehmen und muss nicht auf jedem Foto winken.

Beschrieben wird die Funktion in der Community mit folgender simpler Anleitung: „Wenn du bereit bist, dein Foto aufzunehmen, halte deine Hand mit der Handfläche zur Kamera, fast so, als würdest du winken. Senke dann deine Hand, um den Timer auszulösen – und nimm natürlich eine Pose ein!“

Standardmäßig ist diese Funktion aktiviert und lässt sich sowohl mit der Hauptkamera als auch der Frontkamera verwenden. Sollte das bei euch nicht funktionieren, steht ihr entweder zu weit weg, macht die Bewegung zu schnell oder nicht auffällig genug. Möglicherweise ist das Feature aber auch einfach deaktiviert und sollte noch einmal separat in den Einstellungen eingeschaltet werden. Ihr findet diese im Bereich Einstellungen -> Mehr Einstellungen.

