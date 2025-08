Google & Gemini: Werden die Produkte verschmolzen? Ähnliche Startseiten und Inhalte & keine Doodles mehr

Die Gemini-KI ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Google-Welt und wird das auf absehbare Zeit auch bleiben. Jetzt gibt einige Indizien darauf, dass Gemini und Googles Hauptprodukt schon bald noch enger als bisher zusammenwachsen könnten. Tatsächlich nähern sich die Produkte soweit ein, dass ein Austausch der Google-Startseite durch die Gemini-Startseite denkbar wäre.



Der KI-ChatBot hat die Google Websuche zur Inhaltskontrolle integriert und die Google Websuche verfügt mit der KI-Übersicht und dem KI-Modus über eine tiefe Gemini-Integration. Allen voran der KI-Modus, der derzeit nur in den USA und UK zur Verfügung steht, ist gar nicht so weit vom eigentlichen Gemini-Produkt entfernt. Daher wird schon seit Monaten darüber spekuliert, dass Gemini und die Google-Suche nicht nur zusammenwachsen, sondern vollständig verschmelzen werden.

Ersetzt Gemini die Google-Startseite?

Die Google-Startseite ist auch heute noch die meistbesuchte Webseite der Welt und für Google muss es sehr verlockend sein, das absolute Fokusprodukt Gemini dort prominent zu positionieren – oder diesem gleich die Kontrolle zu überlassen? Aktuelle Entwicklungen lassen vermuten, dass die Google-Startseite tatsächlich schon bald der Vergangenheit angehören wird und die Nutzer stattdessen bei Gemini landen könnten.

Wir hatten erst vor wenigen Tagen von der neuen Gemini-Startseite berichtet, die der klassischen Google-Startseite sehr ähnlich geworden ist: Ein zentral positioniert Logo, direkt darunter eine Eingabeleiste sowie wenige aufgeräumte Elemente. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen und ist sicherlich nicht nur rein zufällig entstanden.









Die Google-Startseite ist im Wandel

Schon vor einigen Wochen hatte ich hier im Blog die kommenden großen Updates für die Google-Startseite zusammengefasst, doch bisher sind diese nicht ausgerollt worden. Gut möglich, dass man diese aufgrund des potenziellen Gemini-Projekts schon wieder verworfen hat. Eine Gemini-Startseite mit integrierter Websuche und Discover Feed wäre den Google-Strategen sicherlich sehr Recht.

Die Logos nähern sich an und die Doodles verschwinden

Google hat sich kürzlich ein neues Logo mit Gemini-Farbverlauf spendiert und nur wenige Wochen später wurde ein neues Gemini-Logo mit Google-Farbverlauf präsentiert. Das G und das Gemini-Logo sind sich damit schon sehr ähnlich geworden. Dass sowohl Gemini als auch Google mit G beginnen und kürzlich eine Google-Startseite mit G-Logo zu sehen war, ist bestimmt kein Zufall. Und wenn man den bekannten Schriftzug schon verabschiedet, kann man auch gleich eine offenbar nicht mehr ganz so stark vertretene Abteilung loswerden: Denn still und leise sind die Google-Doodles verschwunden. Das Ende einer Tradition.

—

Ich denke, das sind schon eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass da im Hintergrund etwas passiert. Weil es bei Google mittlerweile keine heiligen Kühe mehr gibt und alles für Gemini untergeordnet wird, wäre auch ein völliger Austausch der Startseite nicht undenkbar.

