Gemini: Neue Oberfläche für die Web-App zeigt sich – wird der Google-Startseite noch ähnlicher (Screenshots)

Die Web-App von Gemini hat sich bereits mehrfach gewandelt und jetzt steht schon wieder ein neues Design vor dem Rollout, das die App weiter professionalisiert und auf eine Linie mit der Google-Startseite bringt. In der neuen Version wandert das Suchfeld weiter nach oben, einzelne Elemente werden neu angeordnet und die persönliche Ansprache des Nutzers wird entfernt.



Die Startseite der Gemini-App für das Web erhält schon wieder ein neues Design, das sich in diesen Tagen bei ersten Nutzern zeigt. Auf obigem Screenshot seht ihr die neue Oberfläche, wie sie sich bei den bereits vom Rollout betroffenen Nutzern präsentiert. Als Erstes fällt auf, dass die persönliche Ansprache mit dem Namen des Nutzers entfernt worden ist. Stattdessen findet sich dort der vermutlich austauschbare Schriftzug „How can I help?“. Als Nächstes fällt auf, dass das Suchfeld vom unteren Rand in die Displaymitte gewandet ist.

Innerhalb des Suchfelds wird außerdem aufgeräumt, denn die in der Anzahl wachsenden Filter und Tools wie Canvas und Deep Research werden nun in ein neues Tools-Menü gepackt. Dieses dürfte sich im Laufe der Zeit weiter füllen. Die Vorschläge für eine Anfrage sind an den unteren Displayrand gewandert und dürften wohl eines Tages vollständig eingespart werden. Am Rest der Seite hat sich nichts geändert, aber dennoch ist der Schritt bemerkenswert. Schaut euch einmal den folgenden Screenshot an.

Vor wenigen Tagen hat sich die US-Startseite von Google mit einem G-Logo präsentiert. Es war nur ein Tag, aber dennoch ein interessanter Schritt, dass man das „Google“ auf ein „G“ reduziert hat. Schauen wir uns nun die Screenshots der Google- und Gemini-Startseite an, kommt man kaum drumherum, Ähnlichkeiten festzustellen. Das mag an einer einheitlichen Designsprache liegen, könnte aber auch langfristig auf eine Verschmelzung der Google- und Gemini-Startseite hindeuten.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.