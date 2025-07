Google Fotos: Neue KI-Funktion verwandelt Bilder in Videos – wird jetzt für alle US-Nutzer ausgerollt (Video)

Die Android-App der Fotoplattform Google Fotos tritt in eine ganz neue Dimension der Bildbearbeitung ein, die ab sofort von vielen US-Nutzern verwendet werden kann: Ein bereits vor einigen Wochen entdecktes Update ermöglicht es jetzt, Bilder auf Knopfdruck in Videos umzuwandeln. Die auf der Gemini-KI basierende und von anderen Stellen bereits bekannte Foto-zu-Video-Funktion lässt sich ganz ohne Abo nutzen.



Google Fotos bietet schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, aus einer Reihe von Fotos eine Video-Collage zu erstellen, kann Bilder automatisiert mit interessanten Effekten versehen und einiges mehr. Das erfreute sich seit jeher großer Beliebtheit, doch jetzt macht man einen großen Schritt, der das Ganze in eine völlig neue Dimension bringt. Denn US-Nutzer haben nun die Möglichkeit, ein Bild auf Knopfdruck in ein Video zu verwandeln.

Die neue Funktion arbeitet derzeit noch ohne Prompts und Einstellungsmöglichkeiten, sondern bietet den Nutzern im Rahmen des breiten Testlaufs – den man auch als solchen beschreibt – nur die Auswahl zwischen „einfachen Bewegungen“ sowie „I’m feeling lucky“. Während Erstes eher die Qualität eines animierten Fotos hat, kann die zweite Option schon deutlich mehr Handlung in ein Foto bringen. Ihr könnt in den unten eingebundenen Videos sehen, was damit möglich ist.

Im ersten Video der Ankündigung zeigt sich, wie diese Funktion verwendet werden kann und welche Ergebnisse zu erwarten sind. Im Beispiel ist ein Foto von einer lachenden Person zu sehen, das von Google Fotos in seiner Fröhlichkeit unterstützt werden soll. Plötzlich hebt der Nutzer seine auf dem Foto überhaupt nicht sichtbaren Arme und wirft Konfetti in die Luft. Eine glaubhafte Handlung, die zumindest im Beispiel auch täuschend echt aussieht.









Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, was schon bald mit der Foto-zu-Video-Funktion in Google Fotos möglich sein wird, denn der aktuelle Rollout ist funktionell noch sehr begrenzt. Schon bald will man Nutzern die Möglichkeit bieten, den zu verwendenden Effekt auszuwählen oder einen Prompt eingeben zu können. Soweit ist es noch nicht und es ist davon auszugehen, dass man dies nur zahlenden Nutzern bieten wird.

Die neue Funktion basiert aktuell noch auf Veo 2 und wird ab sofort für alle US-Nutzer ausgerollt. Ein globaler Rollout ist mit Sicherheit geplant, wird im Google-Blog aber noch nicht in Aussicht gestellt. Wir müssen uns also vielleicht noch einige Monate gedulden.

» Google Fotos: Neue KI soll Bilder in Videos verwandeln – Google zeigt beeindruckendes Gemini-Beispiel (Video)

Letzte Aktualisierung am 2025-07-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.