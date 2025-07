Google Fotos: Neue KI soll Bilder in Videos verwandeln – Google zeigt beeindruckendes Gemini-Beispiel (Video)

Die Fotoplattform Google Fotos soll vielen Nutzern schon sehr bald die Möglichkeit bieten, eine aktuell noch in Entwicklung befindliche Remix-Funktion zu nutzen. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung der kommenden Bildbearbeitung, mit der sich ein Foto in eine Animation oder gar ein Video umwandeln lässt. An anderer Stelle zeigt man bereits, wie man sich einen solchen wilden Effekt vorstellen kann.



Seit einigen Wochen ist auf Grundlage eines Teardowns bekannt, dass Google Fotos Bilder in Videos umwandeln können soll. Eine entsprechende Remix-Funktion befindet sich bereits im Testlauf und soll den Nutzern mehrere Stufen eines solchen Effekts bieten. Diese reichen von einem simplen Effekt, der vermutlich nur minimale Bewegungen hinzufügt und etwas Lebendigkeit in ein Motiv bringt über einen Perspektivwechsel bis hin zu „Go wild“.

Bisher wissen wir nicht, wie diese einzelnen Effekte aussehen, wie sich diese auswählen lassen oder angewendet werden können. Es ist zu erwarten, dass diese noch nicht Teil der neuen Google Fotos Bildbearbeitung sein werden, deren Rollout wir Anfang August erwarten. Stattdessen wird man das wohl nur für ausgewählte Bilder anbieten und möglicherweise auch nur Nutzern mit einem aktiven Google One-Abo – vielleicht auch nur für diese mit einem teureren AI-Abo.

Besonders interessant sind die Effekte „go wild“ und „I am feeling lucky“, bei denen wohl Ergebnisse herauskommen werden, die nicht mehr ganz so viel mit dem ursprünglichen Bild zu tun haben. Zwar sollen diese auf Grundlage des Motivs erstellt werden und dessen Elemente verwenden, aber das war dann auch schon alles. Im folgenden Video könnt ihr sehen, wie so etwas aussehen kann.









Obiges Video stammt aus der Promo für die kürzlich neu gestartete Gemini-Funktion Foto-zu-Video. Diese tut genau das, was Google Fotos für die Zukunft verspricht und es ist zu erwarten, dass die Google-Entwickler das Rad für eine solch aufwendige Funktion nicht zwei Mal erfinden werden. Die Schnittstelle zu Google Fotos ist da gar nicht mehr weit und ist dann eher eine Abkürzung für die Verwendung der Gemini-Funktion.

Ich denke, das obiges Beispielvideo für sich spricht. Was man so alles aus einem langweiligen Karton-Foto herausholen kann, zeigt schon, wie weit die KI in diesen Fällen gehen kann. Man schafft ganz neue Welten mit einer simplen Handlung. Aber das Video kann nicht nur aus dem gezeigten Bild bestehen, sondern zumindest in der Gemini-Umgebung lassen sich dank der Veo 3-Stärken auch Audioanweisungen geben, um eine passende Musik, Soundeffekte oder eine minimale Unterhaltung einzubauen.

Ob die Google Fotos-Funktion solche Ergebnisse liefern kann und wie die Plattform mit solchen zusätzlich generierten Inhalten umgehen wird, bleibt abzuwarten.