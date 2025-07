Pixel 10: Neues Ladesystem Pixelsnap kommt – Leaks scheinen Magnete zu bestätigen (alle Maße + Gewicht)

Der Präsentationstermin der Pixel 10-Smartphones rückt näher und wird uns schon in gut vier Wochen gleich vier neue Geräte der Jubiläums-Generation bringen. Jetzt deuten Leaks immer stärker daraufhin, dass Google in diesem Jahr rund um das Aufladen stark nachlegen wird – und das nicht nur mit dem Pixelsnap-System. Die Maßangaben lassen darauf schließen, dass das Qi2 Wireless Charging mit Magnetbefestigung bei allen Smartphones an Bord sein wird.



Die Informationen rund um die Pixel 10-Smartphones werden immer umfangreicher, doch im Bereich des kabellosen Aufladens gibt es vielleicht auch aufgrund der großen Neuerungen noch einige Unklarheiten. Schon vor einigen Wochen wurde das neue Pixelsnap-Ladesystem bekannt, das sehr an Apples MagSafe erinnert. Jetzt wird darüber spekuliert, ob die notwendigen Magneten für das Festhalten in allen Smartphones verbaut sein werden.

Aktuelle Leaks zu den Abmessungen der Smartphones lassen vermuten, dass die Magneten in allen vier Geräten verbaut sein werden. Dass es auch Google-Schutzhüllen mit Magneten geben soll, will nicht ganz dazu passen, ist aber dennoch auch beim Vorbild Apple nicht ungewöhnlich. Wie ihr obiger Tabelle entnehmen könnt, legen alle Smartphones in der Größe und auch beim Gewicht zu. Das könnte den ebenfalls in allen Modellen gewachsenen Akkus geschuldet sein, aber die Magneten sind ebenso wahrscheinlich.

Schon in wenigen Wochen werden wir mehr wissen, doch es ist wohl davon auszugehen, dass auch diese Information noch vor der Präsentation am 20. August von den Leakern vollständig aufgedeckt werden. Auch ein größerer Pixelsnap-Leak steht noch aus und könnte ebenfalls diese Informationen bringen.

