Pixel 10: Google zeigt versehentlich alle Smartphones im Play Store, kündigt 50 Dollar-Rabatt an (Screenshots)

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die derzeit nicht nur die fleißigen Leaker beschäftigen, sondern auch Googles Marketing ziemlich auf Trab halten dürften. Dabei scheint nun ein Fehler passiert zu sein, der dafür gesorgt hat, dass kurze Zeit ein „Familienfoto“ aller kommenden Pixel 10-Smartphones im Google Play Store zu sehen war. Es ist die Bestätigung aller Leak-Bilder.



In dieser Woche sind die Produktfotos aller Pixel 10-Smartphones durchgesickert und Google hat gar selbst das Pixel 10 Pro in einem offiziellen Teaser in voller Pracht gezeigt, da ist der folgende Fauxpas sicherlich zu verschmerzen – aber dennoch erwähnenswert. Im Google Play Store war kurzzeitig ein Promobild für alle Pixel 10-Smartphones zu finden, das alle vier Geräte gemeinsam zeigt.

Auf obigem Foto seht ihr von links nach rechts das Pixel 10 Pro XL, das Pixel 10 Pro Fold, das Pixel 10 Pro sowie das Pixel 10. Grundsätzlich sehen wir hier nichts Neues, doch der Größenvergleich auf einem offiziellen Produktfoto ist sicherlich sehr interessant. Wer sich mit den Geräten beschäftigt, ist davon nicht überrascht, aber dass das Pro XL so viel größer als das Pro ist und auch das Fold überragt haben sicherlich nicht alle Nutzer auf dem Schirm.

Interessant ist aber auch die Umgebung, in der das Foto durchgesickert ist – nämlich im Rahmen einer zu früh freigeschalteten Rabatt-Aktion. Der Google Play Store bietet 50 Dollar Rabatt. Ob das für den Kauf der Pixel 10-Smartphones gilt oder erst als nachträglicher Rabatt nach dem Kauf geht aus den wenigen Worten des Werbebildes nicht hervor. Es handelt sich um eine US-Aktion, die in Europa vielleicht ohnehin nicht durchgeführt wird.

Es zeigt sich, dass Google gleich zum Verkaufsstart ordentlich Gas geben und möglichst viele Pixel 10-Smartphones verkaufen will. Auch das ist nicht ganz überraschend, lässt aber darauf hoffen, dass man vielleicht die eine oder andere Aktion geplant hat, um die Nutzer vom Kauf zu überzeugen.

