Pixel 10 Pro: Google zeigt das neue Smartphone jetzt selbst – überraschender Teaser im Google Store (Video)

Überraschung am Abend! Nachdem die Leaker schon wieder fleißig dabei sind, uns die Pixel 10-Smartphones in allen Details zu zeigen, legt Google jetzt selbst noch einmal nach: Vor wenigen Minuten hat man ein Teaservideo für die zehnte Pixel-Generation veröffentlicht, auf dem das Pixel 10 Pro nicht nur wie üblich angedeutet zu sehen ist, sondern in voller Pracht gezeigt wird.



So langsam nähern wir uns dem Ende der Leaker-Phase rund um die Pixel 10-Smartphones und jetzt will auch Google selbst noch einmal nachlegen. Nur wenige Minuten nach dem Leak der Pixel 10 Pressebilder hat der Google Store ein Video mit einem Teaser für die zehnte Pixel-Generation veröffentlicht. Doch der Teaser endet nicht geheimnisvoll oder mit einem dunklen Schatten, sondern zeigt das Pixel 10 Pro überraschenderweise in voller Pracht.

Obiger Teaser zeigt sich im Google Store USA und soll wohl auch in anderen Ländern zu sehen sein (in Deutschland derzeit noch nicht). Es zeigt zunächst eine 10 für die zehnte Pixel-Generation, wobei man erst vor einer Woche die Einladung für das ‚Made by Google‘-Event verschickt und die Ankündigung der Geräte in Aussicht gestellt hat. Die Darstellung fokussiert sich auf die 0, die immer breiter gezogen wird und am Ende die Kameraleiste des Pixel 10 Pro bildet.

Kurz darauf wird die Kameraleiste sichtbar und auch das neue Smartphone selbst ist mit einem dunklen Schatten und seinen Umrissen zu sehen. Normalerweise würde man erwarten, dass der Teaser an dieser Stelle nach acht Sekunden endet, doch diesmal ist es anders. Das Video geht noch weiter und zeigt uns das Pixel 10 Pro in voller Pracht mit der typisch markanten Rückseite der Pixel-Serie in der Farbe Moonstone. Nicht, dass wir hier etwas Überraschendes sehen würden, aber das frühe Zeigen durch Google selbst ist dann doch unerwartet.

» Pixel 10: Das ist das neue Google-Smartphone – Leak zeigt offizielle Bilder in allen geplanten Farben (Galerie)

» Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos (Specs, Infos, Verkaufspreise, Fotos & mehr)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.