Pixel 10: Das ist das neue Google-Smartphone – Leak zeigt offizielle Bilder in allen geplanten Farben (Galerie)

In ziemlich genau einem Monat wird Google die Pixel 10-Smartphones vorstellen, von denen es kaum noch etwas gibt, das wir nicht wissen. Nachdem wir alle Spezifikationen, Stärken und auch Verkaufspreise bereits auswendig kennen, ist jetzt erstes offiziell Bildmaterial durchgesickert. Wir können einen genauen Blick auf das Pixel 10 in den vier geplanten Farben werfen.



So langsam pflegen die großen Onlineshops die Pixel 10-Smartphones in ihre Systeme ein bzw. Google teilt das entsprechende Marketingmaterial, sodass dieses nach und nach durchsickert. Zum Start der Woche können wir jetzt einen Blick auf das Pixel 4 in allen vier verfügbaren Farben werfen. Wir wissen bereits, dass es in den Farben Obsidian, Frost, Indigo und Limoncello erscheinen wird – und jetzt können wir uns auch die dazugehörigen Geräte vorstellen.

Obige Fotos stammen aus einem aktuellen Leak und sollen wohl aus dem offiziellen Marketingmaterial stammen. Weil wir das Pixel 10 schon häufig in Renderbildern und anderen Leaks gesehen haben, ist das Smartphone selbst keine große Überraschung, doch in den verwendeten Farbtönen sehen wir es nun zum ersten Mal. Wer sich also auch schon vorab für eine Farbe entscheiden möchte, kann das vielleicht auf Basis der obigen Bilder tun.

Google wird die Pixel 10-Smartphones am 20. August vorstellen und nach letzten Leaks bereits am 28. August auf den Markt bringen – wir sind also nur noch gute fünf Wochen vom Verkaufsstart entfernt. Das Pixel 10 soll in den Speichergrößen 128 GB und 256 GB erscheinen, und einen UVP von 899 Euro bzw. 999 Euro haben – also knapp unter der vierstelligen Schmerzensgrenze. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Stunden und Tagen auch die beiden Pixel Pro-Smartphones sowie das Foldable in ähnlicher Darstellung auftauchen werden.









» Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos (Specs, Infos, Verkaufspreise, Fotos & mehr)

» Pixel: Viele neue Google-Produkte kommen – Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixelsnap, Pixel Buds 2a, Pixie & mehr

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.