Pixel: Viele neue Google-Produkte kommen – Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixelsnap, Pixel Buds 2a, Pixie & mehr

Google wird in weniger als fünf Wochen zum großen Made by Google-Event laden, für das man in dieser Woche die entsprechenden Einladungen an Pressevertreter verschickt hat. Natürlich wissen wir längst, welche Produkte Google vorstellen wird und können euch daher in diesem Artikel zeigen, mit welchen Ankündigungen und vielleicht auch kleinen Überraschungen zu rechnen ist. Denn es geht auf vielen Ebenen voran.



Spätestens seit dieser Woche wissen wir, dass Google das Made by Google-Event auch in diesem Jahr in den Sommer verlagern wird, denn man hat die Einladungen für das Event am 20. August ausgesendet. In der Ankündigung heißt es, dass man „Pixel Smartphones, Watches, Buds und mehr“ vorstellen will. Die ersten drei Kategorien sind nicht ganz überraschend, aber natürlich interessieren wir uns auch für das „more“. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über alle Produkte, deren Ankündigung wir erwarten.

Pixel 10-Smartphones

Google erwähnt es schon in der Ankündigung und natürlich gibt es keinen Zweifel daran, dass man die Pixel 10-Smartphones vorstellen wird. Wie gewohnt sind die neuen Smartphones schon viele Wochen zuvor in großem Umfang bekannt. Wir haben längst alle Spezifikationen, haben sehr viele Fotos von den neuen Smartphones, kennen die ersten Software-Stärken und haben sogar schon die deutschen Verkaufspreise hier im Blog auflisten können.

Wer sich schon vorab über alles Wichtige rund um die kommenden Pixel-Flaggschiffe informieren möchte, findet in unseren Artikeln alle Informationen zu den Pixel 10-Smartphones. Mittlerweile kennen wir praktisch alle wichtigen Dinge und auch geplante Software-Feature. Hier gibt es alle Infos zum Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold.

» Alle Informationen zu den Pixel 10-Smartphones

» So viel werden die Pixel 10-Smartphones in Deutschland kosten









Pixel Watch 4

Die Pixel Watch 4 mit ihren unterschiedlichen Modellen wird der zweite große Brocken nach den Pixel 10-Smartphones auf dem kommenden Event sein. In den letzten Tagen sind viele interessante Informationen zur neuen Smartwatch durchgesickert, die einen Fortschritt an einigen Stellen sowie das Festhalten an Stärken zeigt. So wurde bekannt, dass man am SoC das dritte Jahr in Folge festhält, dafür aber einen größeren Akku verbaut und sogar erstmals eine Reparatur ermöglichen wird. Weiterhin erwarten wir KI-Verbesserungen. Der große Gemini-Schwung für WearOS ist ja kürzlich mit Gemini für WearOS gestartet.

» Alle Informationen zur Pixel Watch 4

Pixel Buds 2a

Recht überraschend sind erst vor wenigen Tagen die neuen smarten Kopfhörer aufgetaucht, die von Google durch die Formulierung der Einladung aber auch schon bestätigt worden sind. Somit wissen wir, dass Google die neuen Pixel Buds 2a vorstellen wird – nach vier Jahren folgt endlich der Nachfolger der ersten Generation. Zusätzlich haben wir durch die Leaks noch erfahren, dass zur Feier des Neustarts auch eine neue Farbe der Pixel Buds Pro 2 auf den Markt kommen soll.

Wir erwarten derzeit, dass die smarten Kopfhörer hauptsächlich im Bereich der KI zulegen werden, während rein funktionell nicht mehr ganz so viel zu erwarten ist. Gemini steht mit Sicherheit ebenfalls für die Kopfhörer in den Startlöchern.

» Alle Infos zu den neuen Pixel Buds 2a + Pixel Buds Pro 2

Pixel Charger / Pixelsnap

Passend zu den Smartphones und deren Unterstützung für Qi2 soll Google auch neue Ladegeräte vorstellen, ohne die ein Smartphone bekanntlich nicht lange nutzbar wäre. Schon vorab durchgesickert sind zwei neue Pixel Charger als Standard-Ladegeräte, die wohl in puncto Ladegeschwindigkeit etwas zulegen sollen. Wichtig, aber eher unspannend. Zusätzlich soll ein neuer Pixel Stand in einer veränderten Variante mit dabei sein, mit dem man das bekannte Produkt noch einmal einem Relaunch unterziehen könnte. Außerdem ist schon vorab bekannt geworden, dass Google einen Pixelsnap auf den Markt bringen wird und damit eine Alternative zu Apples MagSafe starten will. Schaut euch das in den folgenden Artikeln einmal an.

» Alle Infos zum Pixel Charger

» Alle Infos zum Pixelsnap Charger









Android 16 QPR1

Erst mit der neuen Pixel-Generation wird das Betriebssystem Android 16 seine Stärken voll ausspielen können, die in den Vorabversionen immer wieder funktionell sichtbar geworden sind. Der neue Desktopmodus wird erst mit der QPR1-Version starten, genauso wie die volle Umsetzung des Material 3 Expressive Design und einige weitere große Verbesserungen. Das gilt sogar für die Live Update, die zwar eigentlich ein Teil der ersten Version sein sollten und sogar angekündigt wurden, aber erst im kommenden Monat in vollem Umfang starten. Wir haben euch diese in diesem Artikel bereits ausführlich beschrieben.

Wir erwarten, dass die Pixel 10-Smartphones mit Android 16 QPR1 als Betriebssystem starten werden, wenn sich das zeitlich irgendwie ausgeht. Sollte es erneut zu Verzögerungen bei der Entwicklung kommen, wäre aber auch eine Nutzung von Android 16 denkbar, das recht bald durch ein Update auf Android 16 QPR1 aktualisiert wird. Der Release von Android 16 QPR1 soll Anfang September erfolgen, die Pixel 10-Smartphones aber Ende August starten.

Pixie

Um den sicherlich nach wie vor notwendigen KI-Schwung auf die Pixel 10-Smartphones zu bringen, mit dem man sich vom Rest der Android-Welt abheben möchte, will Google dem neuen Slogan „ask more of your phone“ gerecht werden. Es soll ein neuer persönlicher Assistenten starten. Dieser war schon rund um die Leaks der Vorgänger-Smartphones (Pixel 9) als „Pixie“ in Leaker-Kreisen bekannt, wurde dann aber doch um ein Jahr verschoben. 2025 soll es dann endlich soweit sein und Pixie – vielleicht unter einem anderen Namen – als persönlicher Assistant auf den Smartphones starten.

» Pixel 10: Pixie kommt – neuer magischer Assistent zeigt sich mit Pixel Sense und ‚Magic Cues‘ KI-Funktionen

