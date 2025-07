Made by Google 2025: Google lädt zum großen Pixel-Event – Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixel Buds und mehr

Jetzt hat Google offiziell gemacht, was wir schon seit längerer Zeit spekuliert hatten: Vor wenigen Minuten sind die Einladungen für das Made by Google 2025 Event rausgegangen, das Mitte August in New York stattfinden wird. In genau fünf Wochen wird Google die Pixel 10-Smartphones, die Pixel Watch 4 und eine ganze Reihe weiterer Produkte vorstellen. Hier gibt es alle Infos.



In exakt fünf Wochen ist es endlich soweit, mehr oder weniger zum Abschluss der Sommerpause. Google lädt am 20. August 2025 zum großen ‚Made by Google‘-Event, das nach einem kurzen Ausflug nach Mountain View in diesem Jahr wieder in New York stattfinden wird. Das Event beginnt wie üblich um 19:00 Uhr deutscher Zeit und wird natürlich per Livestream übertragen, sodass wir wie gewohnt alle mit dabei sein dürfen.

Google spricht davon, dass man auf dem Event neue „Pixel phones, Watches, Buds und mehr“ vorstellen wird. Die Pixel 10-Smartphones sind für die Präsentation natürlich gesetzt, daran besteht kein Zweifel. Auch die Pixel Watch 4 wird eine große Rolle spielen und wie wir erst seit der vergangenen Woche wissen, kommen auch neue smarte Kopfhörer der Pixel Buds a-Reihe. Womit zu rechnen ist, haben wir euch in diesem Pixel-Artikel ausführlich vorgestellt.

Spannend ist natürlich das „more“, über das man spekulieren kann. Wir wissen, dass Google neue Pixel-Ladegeräte vorstellen wird, doch diese sind so wenig aufregend, dass man sich gar nicht traut, diese auf die Bühne zu bringen. Spannender wäre da schon die neue Ladelösung Pixelsnap. Aber auch auf Android 16 QPR1 mit dem Desktopmodus, dem Material Expressive-Design und den Live Updates kann sich das beziehen.

Vielleicht werden wir auch erste Informationen zur Fusion von Android und ChromeOS erhalten, die perspektivisch auch für die Pixel-Reihe eine wichtige Rolle spielen wird.

» Pixel: Google stellt schon bald viele neue Produkte vor – Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixelsnap, Buds 2a, Pixie & mehr

Letzte Aktualisierung am 2025-07-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.