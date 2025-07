Android & ChromeOS: Googler bestätigt Fusion der Betriebssysteme – ChromeOS wird Teil von Android

Schon seit dem vergangenen Jahr ist bekannt, dass Google die beiden Betriebssysteme Android und ChromeOS fusionieren und langfristig zu einem Produkt zusammenlegen wird. Die damaligen Leaks ließen kaum einen anderen Schluss zu, doch offiziell bestätigt wurde das von Google nicht – bis jetzt. Jetzt hat der Android-Chef höchstpersönlich verkündet, dass ChromeOS in Android integriert wird.



Schon wenige Jahre nach dem Start der Chromebooks gab es Spekulationen darüber, dass die beiden Betriebssysteme ChromeOS und Android zusammengelegt werden soll. Die Gründe für die Spekulationen waren vielfältig und wurden hier im Blog über die Jahre natürlich auch begleitet – offiziell hat man eine geplante Zusammenlegung aber stets abgestritten. Im vergangenen Jahr kam durch Leaks richtig Bewegung in die Geschichte, sodass wir die geplante Fusion der beiden Betriebssysteme praktisch schon als gegeben annehmen konnten.

Jetzt hat sich der Android-Chef Sameer Samat höchstpersönlich zu Wort gemeldet und verraten, dass ChromeOS in Android integriert wird:

I asked because we’re going to be combining ChromeOS and Android into a single platform, and I am very interested in how people are using their laptops these days and what they’re getting done.