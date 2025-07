Google hat schon vor einigen Wochen den KI-Modus in der Websuche eingeführt, der die Suchmaschine völlig verändert – nicht für alle Beteiligten zum Guten. Kürzlich hat man in den USA ein interessantes Doodle geschaltet, das möglicherweise als Testlauf für ein ganz neues Logo auf der Startseite gewertet werden kann. Der Google-Schriftzug verschwindet und wird vollständig durch ein angeschrägtes G ersetzt.



Wir hatten hier im Blog erst vor wenigen Wochen berichtet, dass sich die Google-Startseite völlig verändert präsentieren wird – allerdings nur schrittweise und auch noch nicht in allen Regionen. Vom Logo über die Suchleiste bis zur aufgeräumten Darstellung und den Buttons kann es viele Veränderungen geben, die derzeit getestet werden. Doch so radikal wie das jüngste Doodle in den USA hätten wir es nicht erwartet: Google entfernt sich selbst bzw. den Schriftzug von der Startseite.

Im Rahmen der Promotion des KI-Modus wurde ein Doodle geschaltet, das sofort die Blicke auf sich zieht: Denn statt dem Google-Schriftzug gibt es nur das mit einem Farbverlauf ausgestattete G zu sehen, das vielen Menschen als App-Symbol wohlbekannt ist. Um die Änderung noch etwas stärker zu unterstreichen, wird das G leicht schräg gestellt, was durch die waagerechte Linie im Buchstaben dennoch deutlich zu sehen ist. Ein Klick öffnet dieselbe Darstellung mit einem animierten Hintergrund.

Einen echten Zweck erfüllt die veränderte Darstellung nicht, sondern weist die Nutzer nur darauf hin, dass sie mit dem KI-Modus „search like never before“ können. Offenbar klicken noch zu wenige Nutzer auf den Button für den KI-Modus, sodass man dies weiter promotet. Zum einen mit dem beschriebenen veränderten Logo, zum anderen mit einem animierten Button auf der Startseite und auch noch ein drittes Mal mit einer Werbebotschaft unter der Gesamtdarstellung. Viel auffälliger kann man das nicht machen.

Ob dieser Logo-Tausch einmalig bleibt oder vielleicht als Testlauf für einen Wechsel gesehen werden kann, bleibt abzuwarten. Ich halte es für gut möglich, dass man sich vom bunten Schriftzug verabschiedet, zumindest auf der Startseite, und stattdessen auf das bunte Icon setzt, um dieses noch stärker mit Gemini in Verbindung zu bringen. Denn „googeln“ und mit Gemini nach Infos suchen ist eben doch etwas ganz anderes.

