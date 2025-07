NotebookLM: Google startet öffentliche Notizbücher – vorgefertigte Sammlungen zu vielen Themen (Video)

Google hat mit der Plattform NotebookLM ein sehr interessantes Tool geschaffen, das es den Nutzern ermöglicht, größere Informationssammlungen aufzubereiten, zu entdecken und analysieren. Um den Einstieg zu erleichtern, hat man jetzt die neuen „Curated Collections“ vorgestellt, die von einer Redaktion mit großen Datenmengen gefüllt sind und darauf warten, entdeckt zu werden.



Das Tool NotebookLM hat in den letzten Monaten immer wieder größere Sprünge gemacht und jetzt erfolgt der nächste: Auf Basis der kürzlich eingeführten öffentlichen NotebookLM-Arbeitsbereiche hat man jetzt einen ganzen Schwung an „Curated collections“ erstellt. Diese bestehen aus öffentlich zugänglichen Daten, Dokumenten und Schriftstücken, die mit der Gemini-KI einfach durchsucht und entdeckt werden können.

Um NotebookLM optimal zu nutzen, ist die Zusammenstellung hochwertiger Quellen sehr wichtig, denn diese helfen dabei, interessante Inhalte zu erkunden. Um das zu unterstützen und den Einstieg zu erleichtern, führt Google die neue Funktion ein, mit der das einfacher als je zuvor werden soll. Man hat dafür mit renommierten Autoren, Forschern, Publikationen und gemeinnützigen Organisationen weltweit zusammengearbeitet, um ausgewählte Notizbücher zu erstellen.

Die Notizbücher decken alles ab, von ausführlichen wissenschaftlichen Erkundungen über praktische Reiseführer bis hin zu Expertenratschlägen. Selbst die gesammelten Werke von Shakespeare sind dabei und wollen nicht nur faktisch, sondern vielleicht auch philosophisch entdeckt werden. Den Start machen eine Reihe von Werken, doch im Laufe der Zeit sollen diese Liste sowohl von Google als auch den Partnern weiter ausgebaut werden.









Jede Sammlung bietet die von NotebookLM gewohnte Möglichkeit, die Inhalte mit allen bekannten Funktionen zu erkunden. Ihr könnt sowohl das der Gemini-KI zur Verfügung stehende Originalmaterial lesen, aber auch Fragen stellen oder bestimmte Themen vertiefen und Antworten erhalten, die darauf basieren. Auch mit Zitaten, was die ganze Sache vielleicht nochmal interessanter macht. Ihr könnt auch vorgefertigte Audioübersichten anhören oder die Hauptthemen mithilfe der Mindmap-Funktion erkunden.

Das öffentliche Teilen von Notebooks ist wohl sehr beliebt, denn allein in den letzten vier Wochen sollen 140.000 öffentliche Notizbücher erstellt worden sein. Google will weiterhin neue Notizbücher vorstellen, darunter zusätzliche Sammlungen aus unseren Partnerschaften mit The Economist und The Atlantic. Mit ausgewählten Notizbüchern und der Möglichkeit, diese öffentlich zu teilen, bietet NotebookLM die Möglichkeit, Fachwissen, Kommentare und öffentlich zugängliche Informationen zu erkunden und zu teilen.

[Google-Blog]

