Gemini für WearOS: Das kann der neue KI-ChatBot für Smartwatches – Google zeigt viele Beispiele (Videos)

Google hat kürzlich das neue Gemini für WearOS gestartet, mit dem eine ganz neue KI-basierte Sprachassistenz auf die Smartwatches kommt – bekanntlich mit gleichzeitigem Abschied vom Google Assistant. Um den Nutzern den Wechsel richtig schmackhaft zu machen, zeigt man jetzt, welche neuen Möglichkeiten geboten werden, die bisher vielleicht nicht oder nicht in vollem Umfang abgedeckt werden konnten.



Auf den ersten Blick ändert sich bei der digitalen Assistenz auf der WearOS-Smartwatch nicht viel: Gemini bleibt weiterhin, wie der Google Assistant, im Hintergrund und drängt sich nicht auf. Der Aufruf erfolgt per Knopfdruck oder mit „Hey Google“, genauso wie beim Google Assistant, und die Anfragen werden sowohl lokal als auch in Verbindung mit dem Smartphone bearbeitet. Zunächst ändert sich also nicht viel, sodass nur Powernutzer bemerken werden, dass sie plötzlich sehr viel mehr Möglichkeiten haben.

Im Gegensatz zum Google Assistant könnt ihr mit Gemini in natürlicher Sprache sprechen. Statt also wie bisher nur mit speziellen Anfragen und Formulierungen unterwegs zu sein, könnt ihr mit Gemini so kommunizieren, wie ihr es mit einer neben euch stehenden Person tun würdet. Beginnt einfach zu sprechen, schaut und hört darauf, was Gemini euch als Antwort gibt:

Beispiele für natürliche Kommunikation

Wenn Sie keine Hand frei haben: Wenn Sie mit dem Kochen beschäftigt sind und Ihre Hände schmutzig sind, fragen Sie einfach: „Wie lange und bei welcher Temperatur muss ich geschnittenes Gemüse rösten?“

Für die schnelle Information zwischendurch: Beim Spazierengehen vor der Tür kann ein kurzes „Brauche ich heute einen Regenschirm?" vor einem überraschenden Regenschauer bewahren.

Während hektischer Übergänge: Wenn Sie zwischen Meetings hetzen, können Sie schnell fragen: „Wo ist das Café, von dem Emily mir eine E-Mail geschickt hat?“, um ohne Pause zu bestätigen, wohin Sie gehen.









Ihr könnt aber nicht nur frei sprechen, sondern auch verschachtelte Sätze mit vielen Informationen und relativ komplexen Anfragen verwenden. Tatsächlich ist die Gemini-KI sehr gut darin, all eure Anfragen zu erkennen und die passende Antwort zu geben. Dazu hat man eine Reihe von Beispielen veröffentlicht, mit denen ihr das Ganze ausprobieren könnt:

Komplizierte Anfragen und App-Nutzung

Beim Laufen oder Radfahren: Mitten im Training können Sie einfach sagen: „Schick Nadja eine Nachricht und entschuldige dich für die Verspätung.“ Oder Sie erstellen eine benutzerdefinierte Playlist, indem Sie fragen: „Erstelle eine Playlist für einen 10-Minuten-Lauf pro Meile.“

Vor einem Meeting: Holen Sie schnell den aktuellen Stand der Kommunikation nach, indem Sie Gemini bitten: „Fassen Sie meine letzte E-Mail von Emily zusammen."

Spontane Planung: Wenn Sie von einer bevorstehenden Veranstaltung erfahren, an der Sie teilnehmen möchten, fügen Sie sie sofort Ihrem Kalender hinzu: „Fügen Sie die nächsten fünf Baseballspiele meines Sohnes meinem Kalender hinzu."

Unterwegs: Wenn Sie bald zu einem Termin aufbrechen müssen, sagen Sie einfach: „Wie lautet die Adresse für meinen heutigen Zahnarzttermin? Navigieren Sie dorthin."

Mit Gemini könnt ihr auf viele Google-Dienste zugreifen, die im Hintergrund Informationen bereitstellen. Das reicht von GMail bis zum Kalender und kann somit auf E-Mails zugreifen, auf die darin enthaltenen Informationen, auf Termine aus dem Kalender und mehr. Wichtig ist nur, dass die Gemini-App die entsprechenden Berechtigungen hat und darauf auch zugreifen kann. Abgesehen davon ist der Umfang ähnlich wie am Smartphone, wenn es um den reinen Datentransfer geht.









An Dinge erinnern

Der Vorteile einer Smartwatch ist es, dass diese ständig verfügbar ist und ihr schnell Informationen zur Ablage weitergeben könnt, die ihr vielleicht schon bald wieder vergesst. Auch dazu hat man eine Reihe von Beispielen veröffentlicht, die ihr Gemini einfach auftragen könnt:

Denken Sie an die kleinen Details: Bevor Sie zu Ihrem Fitnesskurs rennen, sagen Sie Gemini: „Denken Sie daran, dass ich heute Schließfach 43 benutze“, oder stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Parkplatz nicht vergessen, indem Sie sagen: „Denken Sie daran, dass ich auf Ebene 4, Parkplatz 27 geparkt habe.“

Erhalten Sie rechtzeitige Erinnerungen: Planen Sie, heute Abend zu kochen? Fragen Sie Gemini: „Erinnere mich daran, nach der Arbeit einkaufen zu gehen."

Probiert das einfach einmal aus. Der Umfang von Gemini mag funktionell noch Grenzen haben, aber in puncto Informationen und Anfragen ist man damit sehr viel besser versorgt als mit dem damaligen Google Assistant.

