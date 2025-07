Pixel Notebook: Google arbeitet an einem neuen Laptop für die Android-ChromeOS-Fusion (Project Snowy)

Seit dieser Woche ist bekannt, dass Google die beiden Betriebssysteme Android und ChromeOS fusionieren wird, um eine gemeinsame Plattform für Mobil und Desktop zu schaffen. Um dieses ambitionierte Projekt weiter anzuschieben, wird Google wohl auch passende Hardware auf den Markt bringen, die schon vor längerer Zeit geleakt worden ist und jetzt im neuen Licht erscheint: In Arbeit befindet sich ein Pixel Laptop, der die Linie weiter ausbauen soll.



Google hat im Laufe der Zeit mehrfach sowohl eigene Chromebooks als auch Laptops auf den Markt gebracht und dabei auch schon auf eine Abwandlung der Marke Pixel gesetzt. Abseits der technischen Begeisterung konnte man mit diesen keine großen Erfolge erzielen – zumindest in puncto Verkaufszahlen. Dennoch ist Google-eigene Hardware stets sehr relevant und kann den Markt anschieben bzw. den konkurrierenden Partnern Druck machen, um die Ökosysteme voranzubringen. Ähnlich könnte es mit einem neuen Projekt verlaufen.

Schon vor einigen Monaten ist das Project Snowy durchgesickert, bei dem es sich um einen Pixel-Laptop handeln soll. Es wäre der erste Laptop in der modernen Pixel-Serie und könnte die Marke der Pixelbooks mit größerer Nähe zu den Smartphones fortführen. Der Leak besagt , dass das Konzept steht und dieses Ende 2024 die Freigabe zur Entwicklung des Produkts erhalten hat. Man steht also noch ganz am Anfang und kennt lediglich die Grundrichtung. In den folgenden sieben Monaten dürfte aber einiges passiert sein.

Über technische Details müssen wir uns heute noch keine Gedanken machen und auch ein Erscheinen vor 2026 ist nicht realistisch, viel mehr wird es wohl frühestens 2027 werden. Aber die reine Existenz des Projekts verrät schon, dass Google größere Ambitionen mit der Android-ChromeOS-Fusion hat, dass die Pixel-Serie weiter ausgebaut werden soll, dass man wieder Laptops bauen möchte und das auf diesen dann eben nicht mehr ChromeOS, sondern Android laufen soll.

Meine Prognose für dieses Projekt: Google wird das „Pixel Snowy“-Notebook im Frühjahr 2027 auf den Markt bringen – vielleicht parallel zu einem neuen Pixel Tablet sowie dem Abschluss der Übergangsphase von Android zu ChromeOS. Auch ein kommendes Pixel Tablet soll über eine andockbare Tastatur verfügen, sodass es vielleicht Verflechtungen zwischen diesen beiden Produkente geben wird. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es sich bei einem der kommenden Pixel Tablets und dem Snowy-Laptop um ein- und dasselbe Produkt handelt. Das würde auch die vor einigen Monaten durchgesickerte Einstellung der in Entwicklung befindlichen Projekte Pixel Tablet 2 und Pixel Tablet 3 in ein neues Licht hüllen.

Es sind auf jeden Fall spannende Zeiten für die Google-Hardware und Betriebssysteme.

