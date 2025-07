Gemini Drops: Google kündigt neue Features für das KI-Modell und alle Produkte in monatlicher Übersicht an

Google spendiert dem KI-ChatBot Gemini, dem gleichnamigen KI-Modell und auch den zahlreichen angebundenen Produkten in sehr kurzen Abständen neue Funktionen und Möglichkeiten, über die wir euch hier im Blog natürlich zeitnah auf dem Laufenden halten. Um all die Aktualisierungen übersichtlicher darzustellen, führt Google jetzt die monatlichen Gemini Drops ein, die das von Android und Pixel bekannte Konzept adaptieren.



Sowohl für Android- als auch Pixel-Nutzer ist es immer wieder ein kleiner Feiertag, wenn Google einen „Drop“ ankündigt. Dabei handelt es sich um die Android Feature Drops und Pixel Feature Drops, die einen Schwung an neuen Funktionen auf die Pixel- und Android-Smartphones bringen. Auf den Smartphones erscheinen sie meist alle drei Monate, wobei Google in diesem Jahr schon mehrfach auch zwischendurch nachgelegt hat. Jetzt adaptiert man dieses Konzept auch für das KI-Modell Gemini.

Ab sofort soll es Gemini Drops geben, die einmal im Monat einen ganzen Schwung an Neuerungen zusammenfassen. Wohlgemerkt „zusammenfassen“ bzw. „hervorheben“ und nicht bringen. Denn man will weiterhin in großer Schlagzahl neue Funktionen und Möglichkeiten bringen, diese aber nur einmal pro Monat in einer großen Highlight-Sammlung zusammenfassen. Vieles kann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung also schon bekannt sein, anderes vielleicht dann doch überraschend angekündigt werden.

Man spricht von „monthly update showcasing what’s new on Gemini app, and tips on how to make the most of it.“ Auf Deutsch heißt es weiter: „Gemini entwickelt sich ständig weiter, aber mit Gemini Drops bleiben Sie immer über die neuesten Veröffentlichungen auf dem Laufenden. Schauen Sie regelmäßig hier vorbei, um Funktionsankündigungen und Produkttipps zu erhalten und zu sehen, wie unsere Community Gemini zum Erstellen, Recherchieren und für andere Zwecke nutzt.“

Ihr findet die Gemini Drops auf dieser Seite. Ob wir diese hier im Blog ankündigen werden, wird von der nächsten Umsetzung des Formats abhängen. Denn bekanntlich gibt es auch eine „Chrome what’s new“-Seite, die nicht unbedingt aktuell ist und daher kaum eine Erwähnung wert ist. Wir werden hier im Blog weiterhin sehr zeitnah über alle Gemini-Neuerungen berichten und einmal wöchentlich das in den meisten Fällen prall gefüllte Gemini Update liefern.

