Gemini Update: Der erste Gemini-Roboter, Android Auto-Start, neue NotebookLM-Sammlungen & Schach-Angst

Die dritte volle Gemini-Woche im Sommermonat Juli ist vorübergegangen und hat uns wieder eine ganze Reihe von interessanten Ankündigungen und Einblicken rund um den KI-ChatBot und dessen Ableger gebracht. Wir berichten über den Gemini-Roboter Ballie, zeigen euch die NotebookLM-Sammlungen und berichten über den Android Auto-Start. Natürlich haben wir euch wie gewohnt über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Das ist der erste Gemini-Samsung-Roboter

Mit Samsung Ballie sollte schon bald der erste Gemini-Roboter starten, der tatsächlich in die Haushalte der Nutzer einzieht. Es wäre der erste Schritt in diese Richtung und wir zeigen euch daher ausführlich in einem Video, wie Ballie funktioniert, welche Möglichkeiten es bietet und woran es vielleicht auch noch scheitern wird.

» So funktioniert der neue Gemini-Roboter Samsung Ballie

Samsung Ballie kommt wohl später

Eigentlich hätte Samsung den Ballie-Roboter noch im Juli auf den Markt bringen wollen, doch daraus wird leider nichts mehr werden. Denn tatsächlich soll sich das Projekt in einer Art Sinnkrise befinden, sodass man nicht genau weiß, wie es überhaupt am Markt platziert werden soll. Das könnte vielleicht auch das Aus für den Verkaufsstart bedeuten.

Gemini kommt zu Android Auto

Der Google Assistant wird schon bald innerhalb von Android Auto durch Gemini ersetzt werden. Das ist seit vielen Monaten bekannt und jetzt steht der Rollout offenbar unmittelbar bevor. Denn man tilgt alle Spuren des Assistenten aus der Infotainment-Plattform und bereitet somit den Gemini-Start vor.

» NotebookLM erhält kuratierte Sammlungen von Informationen

Gemini möchte kein Schach mehr spielen

Das ist unerwartet: Weil Gemini erwartet, dass es gegen den Nutzer in einer Partie Schach verlieren wird, will es gar nicht erst spielen. Das sagt einiges über die bisher kaum erforschte KI-Psychologie aus.

» Googles Gemini hat Angst vor dem Schach-spielen

