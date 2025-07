Samsung Ballie & Gemini: Das soll der erste Roboter für den Haushalt werden – ein rollender Projektor (Video)

Google will das KI-Modell Gemini in die reale Welt bringen und setzt dabei schon jetzt auf die Gemini-Roboter, die sich vielleicht in gar nicht zu ferner Zukunft verbreiten könnten. Kürzlich haben Google und Best-Buddy Samsung den ersten Gemini-Roboter für Privathaushalte vorgestellt, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen könnte: Samsung Ballie.



Seit Generationen fantasieren die Menschen von Haushaltsrobotern, die ihnen das Leben erleichtern und viele alltägliche Aufgaben abnehmen sollen. Obwohl wir mittlerweile von einigen Robotern umgeben sind, die unsere Wohnung saugen, den Boden wischen und den Rasen mähen oder gar den Pool und die Fenster putzen, gilt es nach wie vor als Zukunftsmusik. Aber diese ist gar nicht mehr so weit entfernt, denn die mechanischen Komponenten sind für eine erste Generation ausgereift und mit Gemini Robotics gibt es jetzt auch ein Gehirn.

Gerade erst haben wir euch die ersten Gemini-Roboter vorgestellt, die auch schon ein Menschen-ähnliches Aussehen besitzen, und mit ihren einzelnen Komponenten viele Aufgaben ausführen können. Sie tun noch nicht viel mehr, als Kamerabilder auszuwerten, ihre Sensoren abzufragen und Motoren zu steuern, doch mit der Gemini-KI geht es in den Bereich des Feintunings, sodass solche Roboter vielleicht schon bis zum Ende des Jahrzehnts zu haben sein werden.

Erst einmal geht es noch etwas Bescheidener zu, nämlich mit Robotern in alternativer Form. Schon vor gut fünf Jahren hat Samsung den Roboter Ballie vorgestellt, der sich passend zu seinem Namen als rollende Kugel präsentiert. Um aufzufallen, ist dieser zumindest in der Demo-Umgebung knallgelb gestaltet. Der Roboter rollt allerdings nicht wie ein BB-8, sondern bewegt sich mit Rädern fort. Ballie kann seine Umwelt durch eine Reihe von Kamera und Sensoren wahrnehmen und sich selbst akustisch sowie mit dem integrierten Projektor mitteilen. Schaut euch einmal das folgende Video an.









Tatsächlich hat Samsung diesen Roboter schon 2019 präsentiert und in den folgenden Jahren mehrfach auf die große Bühne oder Messen geholt – äußerlich unverändert. Eine Verfügbarkeit hat man allerdings nie ernsthaft angekündigt, denn es dürfte die wichtigste Komponente gefehlt haben: Die Hardware macht keine großen Probleme, sondern die Software mit ihrer benötigten Künstlichen Intelligenz. Um wirklich sinnvoll einsetzbar zu sein, benötigt Samsung eine starke KI – und die hat man jetzt in Form von Gemini zur Verfügung.

Die Form des Roboters ist sicherlich absichtlich „niedlich“ gehalten, um auf den Sympathie-Faktor zu setzen. Denn so sehr der Mensch von Haushaltsrobotern fantasiert, so sehr dürfte es für manche unbehaglich sein, wenn diese plötzlich tatsächlich in den eigenen Vier Wänden einziehen. Die Räder sind im Gegensatz zu Roboter-Beinen natürlich ein Vorteil, aber spätestens bei Treppenstufen ein ernsthaftes Problem. Vermutlich ist Ballie eher als Grundversion zu betrachten, die erst einmal austesten soll, was überhaupt möglich ist und wie weit die Nutzerschaft schon dazu bereit ist. Wenn man an die ersten Demos für Staubsaugerroboter mit Treppensteige-Funktion oder den neuen Staubsaugerroboter mit Greifarm denkt, sieht man wo die Reise hingeht.

Leider haben sich weder Google noch Samsung zu einem Preis oder zu konkreten Einsatzgebieten oder der Verfügbarkeit geäußert. Dennoch ein sehr interessantes Produkt, mit dem Gemini erstmals in den Haushalt vieler Menschen einziehen könnte. Zunächst in den Heimatmärkten USA und Südkorea. Aktuell gibt es zwar Verzögerungen, aber dennoch ist bisher kein Produkt auch nur annähernd so nah dran, zu einem Gemini-Roboter zu werden wie Ballie.

