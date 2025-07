Gemini Update: Tipps für den perfekten Veo 3-Prompt, Start in Android 16, Flow-KI und neues Google One-Abo

Es geht die zweite Gemini-Woche im Juli vorüber und hat uns auch in den letzten Tagen wieder sehr viele Neuerungen rund um das KI-Modell gebracht – allen voran im Videobereich. Veo 3 wandelt jetzt Bilder in Videos um, Gemini Flow startet für viele Nutzer und Google One AI Ultra in Deutschland – aber das ist noch lange nicht alles. Natürlich haben wir euch wie gewohnt über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Rund um das KI-Modell Gemini hat sich in den letzten Tagen wieder sehr viel getan – allen voran im Medienbereich. Denn der Filmgenerator Flow startet für viele Nutzer, das Google One AI Ultra-Abo staret in Deutschland, Gemini verwandelt Bilder in Videos und wir geben euch Tipps für den perfekten Video-Prompt. Auch diese Woche war wieder vollgepackt mit News rund um Gemini. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Tipps für den perfekten Veo 3-Prompt

Google hat den KI-Videogenerator Veo 3 für viele neue Nutzer veröffentlicht, denn dieser steht im Rahmen von Google One AI Pro und Google One AI Ultra jetzt auch in Deutschland zur Verfügung. Anlässlich dessen hat Google einen ganzen Schwung von Tipps rund um das Tool veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Es gibt Tipps für den perfekten Prompt für Anfänger mit einfachen Regeln sowie Tipps für Fortgeschrittene, die dann schon in den Bereich des Regie-Stuhls gehen. Schaut mal herein.

» Der perfekte Gemini Veo 3 Prompt für Anfänger

» Der perfekte Gemini Veo 3 Prompt für Fortgeschrittene









Neue Google-Suchmaschine auf Gemini-Basis?

Startet Google schon bald eine neue Suchmaschine auf Gemin-Basis, die alle Daten der Nutzer durchsucht? Es gibt zumindest Hinweise darauf, dass hinter den Kulissen an einer solchen Zusammenführung gearbeitet wird.

» Google könnte eine ganz neue Gemini-basierte Suchmaschine starten

Neues Gemini-Design startet

Gemini erhält nicht nur ein neues Logo, sondern auch ein ganz neues Design für das Eingabefeld, den Schriftzug und die gesamte Oberfläche. Wir zeigen euch die Unterschiede zwischen den Farbverläufen, die sich dadurch ergeben.

» Google bringt die neuen Gemini-Farben auf die Startseite

Gemini für WearOS startet

Gemini kommt auf Smartwatches: Google hat das neue Gemini für WearOS veröffentlicht, das den Google Assistant ersetzt und eine Reihe von neuen Funktionen auf die Smartwatches der Nutzer bringt. Der Rollout beginnt für überraschend viele Marken.

» Gemini für WearOS ersetzt den Google Assistant auf vielen Smartwatches

Gemini räumt bei Android 16 auf

Gemini soll die Android 16-Benachrichtigungen aufräumen. Weil sowohl die Nutzer als auch Google mit den zahlreichen Möglichkeiten eher gegen Windmühlen kämpfen und bis heute keine zufriedenstellende Situation geschaffen wurde, soll es bald die KI richten. Eine interessante Idee, die schon mit der nächsten QPR1 umgesetzt werden soll.

» Neue Gemini-KI soll Android 16-Benachrichtigungen aufräumen









Gemini verwandelt Bilder in Videos

Starke neue KI-Funktion, die auch auf dem Start von Veo 3 basiert: Gemini kann jetzt Fotos in Videos verwandeln. Dafür muss lediglich ein Foto hochgeladen und der Wunsch eingegeben werden. Schaut euch einmal das beeindruckende Beispiel an, dass die Gemini-Entwickler erstellt haben. Was man so alles aus einem Foto eines leeren Kartons machen kann…

» Neue Gemini-KI verwandelt eure Bilder in Videos

Gemini Flow und Google One AI Ultra starten in Deutschland

Sowohl die neuen Google One-Abos als auch Veo 3 und das damit verbundene Gemini Flow starten in Deutschland. Jetzt lassen sich tatsächlich Filme mit der Gemini-KI erstellen, bei denen die gesamte Handlung und Szenerie für lange Zeit übernommen werden kann. Flow ist ein extrem starkes Tool, das jetzt in den Händen von Millionen Nutzern dafür sorgen dürfte, dass viele solcher Videos kursieren werden. Viel einfacher kann man das wirklich nicht mehr machen. Schaut es euch einmal an.

» Google startet One Ultra-Abo in Deutschland + Zugang zum Gemini Flow Videogenerator

Letzte Aktualisierung am 2025-07-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.