Gemini: Die Google-Farben kommen in das Overlay – neues Design für das Eingabefeld ist da (Screenshot)

Google hat dem KI-ChatBot Gemini kürzlich ein neues Logo spendiert, das sich in den bekannten Google-Farben präsentiert und sich für diese vom bisher bekannten violett-blauen Farbverlauf verabschiedet. Jetzt wird auch das Gemini-Overlay angepasst, das den bisher verwendeten farblichen Schleier ablegt und stattdessen auf einen eher simplen Farbverlauf um das Prompt-Feld setzt. Gewöhnungsbedürftig, aber schick.



Im Laufe des Jahres wird der Google Assistant endgültig durch Gemini ersetzt, das ist seit langer Zeit bekannt und war auch schon weit vorher absehbar. Um Gemini deutlich vom Assistant oder auch der Google Websuche abzuheben, war das Overlay bisher mit einem deutlich sichtbaren Farbverlauf von Violett bis Blau umrandet. Der Rahmen war um das Feld selbst eher angedeutet, denn der hauptsächliche Effekt erschien durch den leuchtenden Schleier drumherum. Jetzt verabschiedet man sich von diesem.

In der neuen Variante verschwindet sowohl der bisher bekannte Farbverlauf als auch der dominante Teil des Schleier-Effekts. Stattdessen wird das Eingabefeld nun in den bekannten Google-Farben umrandet und auch das Leuchten drumherum ist in diesen Farben zu halten. Weil diese aber deutlich weniger Farbauswahl bieten und auch nicht ganz so kräftig sind, wirkt der Schleier trotz gleicher Größe deutlich weniger auffällig.

Interessanterweise hat man sich beim Suchfeld für ein Hellblau entschieden, das den größten Teil des Rahmens ausmacht. Die zweite meistgenutzte Farbe ist grün und nur am oberen Rand des Suchfelds erscheint der bekannte Farbverlauf in einem eher kleinen Bereich. Allerdings groß genug, um von den Nutzern erkannt zu werden und ins Auge zu springen. Damit schafft man auch an dieser Stelle das Kunststück der gleichzeitigen Annäherung und Abgrenzung.

Das neue Eingabefeld zeigt sich in diesen Tagen bei vielen Nutzern und dürfte sich daher bereits im Rollout befinden.

