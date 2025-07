Android Update: Neuer Canary-Kanal startet, Sprung auf den Desktop, KI-Benachrichtigungen und Live Updates

Und schon wieder ist eine Android-Woche vergangen, die uns eine Reihe von Neuerungen gebracht, die diesmal recht umfassend sind: Google führt einen ganz neuen Update-Kanal ein, stellt die Live Updates in Aussicht und steht vielleicht vor einem sehr wichtigen Sprung auf den Desktop. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Das Android-Team konnte in dieser Woche einige große Neuerungen verkünden, die sehr nachhaltig sein werden: Zum einen wird der neue Canary-Kanal für Updates angekündigt, man will Gemini die Benachrichtigungen aufräumen lassen und steht vielleicht vor einem entscheidenden Sprung auf den Desktop. Es war wie gewohnt einiges los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Androids große Chance gegen Windows

Google wird in Kürze den neuen Android-Desktopmodus für die breite Masse an Nutzern starten. Passend dazu scheint Windows enorm zu schwächeln, denn das Microsoft-Betriebssystem hat innerhalb weniger Jahre ganze 400 Millionen Nutzer verloren. Das könnte Googles große Chance sein, die Smartphone- und Tablet-Nutzer auf den Desktop zu bringen. Eine Analyse der aktuellen Situation.

» Windows schwächelt am Desktop – Google steigt mit Android groß ein

Android 16 Live Updates starten in Kürze

Google hat den Start der Live Updates eigentlich schon für das finale Android 16 angekündigt, doch es wird sich weiter verzögern und erst mit der Android 16 QPR1 auf die Pixel-Smartphones kommen. Jetzt hat man diese neue Form der Benachrichtigungen noch einmal angekündigt und im Detail beschrieben.

» Google wird Android 16 Live Updates in Kürze starten









Gemini räumt Android-Benachrichtigungen auf

Die Android-Benachrichtigungen sind seit vielen Jahren eine Baustelle und um endlich Ordnung hereinzubringen, lässt man jetzt die Gemini-KI vom Stapel. Eine neue Funktion soll schon bald dafür sorgen, dass die Nutzer nur noch die wichtigen Benachrichtigungen zu sehen bekommen. Aber auch eine automatisierte Zusammenfassung sowie stille Benachrichtigungen sind Teil des kommenden Updates.

» Neue Gemini-KI soll Ordnung in die Android-Benachrichtigungen bringen

Android Canary ersetzt die Developer Preview

Weil die bisherigen Developer Previews noch nicht ganz vorteilhaft gewesen sind, führt Google ab sofort das neue Android Canary ein. Dabei handelt es sich um einen schnellen Update-Kanal, der stets mit den neuen Funktionen versorgt wird und dafür sorgt, dass die Nutzer auf dem aktuellen Stand sind. Damit bringt Google noch mehr Tempo in diesen Bereich, der ohnehin schon zuletzt immer mehr Fahrt aufgenommen hat.

» Google ersetzt die Entwicklervorschau mit Android Canary – alle Infos

