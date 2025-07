Weg vom Fenster: Windows-Desktop verliert Millionen Nutzer -jetzt kommt Googles großer Android-Moment

Nach einer sehr langen Wartezeit wird Google schon in wenigen Wochen den neuen Android-Desktopmodus starten, mit dem die Nutzer ihr Smartphone oder Tablet in Kombination mit einem großen Display verwenden können. Google hatte mit der Entwicklung wahrlich keine Eile, doch wie sich jetzt zeigt, hat man vielleicht genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst, um Microsoft Windows ernsthafte und schmerzliche Konkurrenz zu machen.



Schon seit vielen Jahren gibt es Bestrebungen, das Smartphone-Betriebssystem Android auf den Desktop zu bringen, allerdings bekamen diese keine Unterstützung von Google und wurden von anderen Unternehmen vorangetrieben – meist mit überschaubarem Erfolg. Jetzt steigt Google endlich selbst ein und wird in Kürze den Android-Desktopmodus starten, den wir euch hier im Blog bereits ausführlich vorgestellt haben.

Über Jahre war es kaum nachvollziehbar, warum Google nicht selbst einen solchen Modus zum Einsatz gebracht hat. Denn die Grundlagen im Betriebssystem wurden bereits mit Android 10 und den Freeform-Windows sowie der Unterstützung für externe Displays geschaffen. Es sollte ganz sechs Jahre und viele Entwicklungsschritte dauern, bis der Modus endlich in offizieller Form gestartet werden wird. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich Google bis Ende August noch einmal anders entscheidet.

Man hat sich die Unterstützung von Samsungs DeX-Team geholt, um dies gut umzusetzen und möglichst schon in der ersten Generation aus heutiger Sicht zur Perfektion zu bringen. Denn an der Brücke zwischen Mobil und Desktop hängt mehr dran, als man zunächst glauben würde. Auch auf künftige Google-Tablets wird das großen Einfluss haben und vermutlich hat man die zweite und dritte Pixel Tablet-Generation auch aufgrund dieses Modus abgesagt oder mehrjährig verschoben.









Microsoft Windows schwächelt, jetzt kommt Android

Wir hatten in dieser Woche berichtet, dass Microsoft Windows massiv Nutzer verloren hat und die Tendenz ganz klar nach unten zeigt. Innerhalb von nur drei Jahren soll ein Drittel der Nutzerbasis verlorengegangen sein – in absoluten Zahlen sind das etwa 400 Millionen Geräte! Diese hat man aber nicht an MacOS oder gar Linux verloren, sondern an den Wandel vom Desktop zu den mobilen Geräten. Also an iOS und Android – aufgrund der Apple-Treue (wer iOS nutzt, verwendet auch MacOS) wohl mutmaßlich hauptsächlich an Android.

Für Google ist das ein vielversprechender Zeitpunkt zum Einstieg in die Desktop-Welt. Denn die Nutzerschaft will schon lange umsteigen und tut dies ganz offensichtlich derzeit auch. Allerdings mangelte es an attraktiven Möglichkeiten, die auch von Microsoft nach dem Windows Phone-Aus nicht wirklich geschaffen wurden. Zuletzt hat man gar alle Android-in-Windows-Aktivitäten eingestellt, um die Entwicklung nicht weiter zu beschleunigen. Doch jetzt ist sie nicht mehr zu stoppen.

Sollte Google den Android-Desktopmodus perfekt umsetzen, wäre es sehr gut denkbar, dass die Nutzerschaft ihre Rechner im Laufe der nächsten Jahre durch simple Displays ersetzt, die von ihrem Smartphone oder Tablet angetrieben werden. Für Windows bleibt kein Platz mehr und spätestens jetzt rächt es sich, dass Microsoft nicht am mobilen Betriebssystem Windows Phone festgehalten hat. Hoffen wir, dass Google dies auch langfristig strategisch erkannt hat und entsprechend ohne großes Hin und Her umsetzt.

Vielleicht ist es genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich das Pixel 9 mit einem Chromebook gratis zu holen – Mobil und Desktop von Google zum Kampfpreis.

» Weg vom Fenster: Der Desktop verliert dramatisch an Bedeutung – 400 Millionen weniger Windows-Nutzer

» Android 16: Das ist der neue Desktopmodus – so könnt ihr ihn nutzen + das sind die Oberflächen (Galerie)

» Android 16: So funktioniert der neue Desktopmodus auf Smartphones, Tablets und Foldables – die Unterschiede

Letzte Aktualisierung am 2025-07-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.